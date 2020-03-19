‘ABD’nin F-35 vermemesi, Türkiye’yi kendi savaş uçağını geliştirmeye itiyor’

ABD’li savunma şirketi Lockheed Martin, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılma sürecindeki gecikmenin teslim sürelerinin kaymasına ve fiyatlarının artmasına yol açabileceğini açıklamıştı.

“Rusya Subayları” Uzman Konseyi üyesi Yuriy Sıtnik, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin şu anda Türkiye’nin F-35 programından çıkarılma sürecinde zorluklar yaşadığını ve bu zorlukların hızlı çözümün bulunmadığı belirterek, “ABD, şu anda üretimin ayarını değiştirmediği ve daha önce Türkiye’nin ürettiği yedek parçalara yenilerini bulamadığı için zarar ediyor. Bu bağlamda, üretimde yaşanan zorlukların ve teslim sürelerinin bozulmasının yanı sıra, uçak fiyatlarında da artış gözlemlenecek. Oysa Türkiye’nin, programdan çıkarılması nedeniyle herhangi bir şekilde zarar ettiği söylenemez” dedi.

Türkiye’nin yeni savaş uçaklarını başka bir yerden almasının mantıklı olacağını ve ülkenin gerçekten 5 veya 4++ nesil savaş uçağı alımını değerlendirdiğini söyleyen uzman, bu konuda Rusya’yla işbirliği olasılığıyla ilgili şunu söyledi: “Rus Su-35 daha ucuz, ama F-35 ile benzer özelliklere sahip. Bununla birlikte Rusya’nın yeni teknolojileri, eskiden görünmez sayılan F-35’lerin aslında öyle olmadığını kanıtladı. S-400, gereken önlemlerin alınması için yeterli olan mesafede F-35’i tespit edebiliyor”.

Halihazırda, İdlib’deki anlaşmazlıklara rağmen Rus-Türk ilişkilerinin güçlenmeye devam ettiğinin altını çizen Sıtnik, aynı zamanda ABD’nin, havacılık alanında olası Türkiye-Rusya işbirliğine engel olmak için tedbirler alacağını belirterek, “Amerikalılar, S-400’le ilgili durumda olduğu gibi, yeni yaptırımlarla tehdit ederek Türkiye’nin bunu yapmasına her türlü engel olmaya çalışacak. Amerikalılar çok sert ve tavizsiz bir şekilde kendi ürünlerini pazarlıyor. Ne iyi ki Rusya henüz bu yöntemleri öğrenemedi” ifadesini kullandı.

“ABD’nin F-35 vermemesi, Türkiye’yi kendi savaş uçağını geliştirmeye itebilir” diyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin, kendi savaş uçağını geliştirebilmesi için tasarım ekiplerini oluşturması, materyalleri ve teknolojileri üretmesi gerekecek. Bence şimdi Türkiye için en iyi yol kendi hava güçlerini geliştirmek ve deneyime sahip diğer ülkelerle işbirliğinde kendi savaş uçaklarını üretmek. Bu ülkeler Rusya, Fransa, İngiltere, Japonya veya Çin olabilir”.

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