Uzmanlar, Avrupa’nın neden koronavirüs ile baş edemediğini yorumladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa ülkelerini ‘koronavirüs’ eleştirisini değerlendiren Rus uzmanlar, teknik ve ekonomik olarak gelişmiş Avrupa’nın neden pandemi ile baş edemediğini anlattı.

Ünlü Rus nörolog Pavel Brand, Sputnik’e açıklamasında, "İtalya’da, çok sayıda insan koronavirüsten öldükten sonra ancak karantina ilan edilmişti. Her zaman doktor eksikliği vardır, bu yüzden en iyi şekilde korunmaları gerekiyor, çünkü gönüllüler bu konuda yardımcı olamaz. İtalyan doktorlar bir şekilde çok kısa bir zaman içinde bu virüsü kapıp hastalara yardım edemez duruma geldi. Görünüşe bakılırsa bunun nedeni, başlarda maske ve tek kullanımlık koruyucu kostümlerde yaşanan eksiklikti. İtalya’da hastane çalışanları dinlemek için zaman bulamıyordu, doktorlar aralıksız 5 gün çalışmak zorunda kaldı. Tüm bunlar kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı mücadelede Çin sağlık sisteminin Avrupa sistemine göre çok daha etkili olduğu ortaya çıktığını söyleyen Brand, Çin’de koronavirüsten ölüm oranının yüzde 3 olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çinliler daha disiplinli, kontrollere gitti ve doktorların uyarılarına ve tavsiyelerine uydu. Avrupa’daki özgürlüklerin bulunduğu üst seviye, bu hastalığa karşı koymakta başarısız olmalarıyla sonuçlandı. İtalyanlar evde oturmayı reddediyor. İtalya’nın diğer bölgelerinden gelenler hiçbir engel görmeden hastalığın olduğu bölgelerden ayrılabiliyordu. Avrupa koronavirüse karşı çok yavaş davranıyor, özgürlükleri kısıtlama konusunda Avrupalıların kabul edeceği düzeyi bulmaya çalışıyorlar. Bu da kaçınılmaz olarak koronavirüs ile baş etmekte yardımcı olmayan etkisiz tedbirlere yol açıyor. Oysa Çin’de, halk üzerinde çok daha etkili kontrol mekanizmaları çalışıyor, bu yüzden şu anda hastalık azalma eğilimini sergiliyor."

Fransa’da De Jure De Facto danışmanlık şirketi kurucusu, hukukçu ve iş süreçleri uzmanı Yuliya Raçkova, sadece İtalya değil Fransa’nın da salgına karşı mücadelede gereken tedbirleri alamadığını söyledi.

Raçkova, Sputnik’e açıklamasında, yönetimden vatandaşlara kadar tüm Fransızların ilk günlerde bu hastalığın onları etkilemeyeceği, onlardan uzak duracağı ve teğet geçeceği hissine kapıldığını belirterek bu konuda şu yorumda bulundu:

"Birden, aniden maskeler ve parasetamol satışları durdu, hastaneler başa çıkamaz oldu. Eğer karantinayı daha erken uygulasalardı kesinlikle ölü sayısı daha az olurdu, en azından sağlık araçlarında kıtlık olmazdı. İdareler, yabancıların vize ve izinlerini 3 ay uzatmak zorunda kaldı. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron’un ilk televizyon konuşmasından 17 Mart gününe kadar İçişleri Bakanlığı hiçbir yorumda bulunmadı. Karantina ilan edildikten sonra halk barları doldurmaya devam etti. Şimdi bile fakir ve yoğunlukla göçmenlerin yaşadığı bölgelerde izolasyon tedbirlerine uyulmuyor. Paris’teki Barbes çalışmaya devam ediyor. İnsanlar korku içinde, çünkü şu anda yetkililerin tedbirleri güçlendirdiği konusunda hiçbir garanti yok."

Raçkova, "Aslında eğer Fransızlar ve diğer Avrupalılar, zorlanmazsa ve cezalarla tehdit edilmezse kimse evde oturmaz" diye kaydetti.

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