Küçük bir odada büyük bir emek: Hastane için maske üretiyorlar

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında maske üretmeye başladı. Hastane içinde bir odada çalışan hastanenin terzileri gece gündüz çalışarak sağlık personelleri için maske üretiyor. Günde 250-300 maske üreten terziler, hedef olarak önlerine günlük 2 bin maske üretmeyi koydu. Hastanenin maske üretimi, aynı zamanda stokçulara karşı da alınmış bir tedbir ve onlara bir tepki.

‘İleriki süreçte sıkıntıya düşmemek için bir hazırlık aşamasına girdik



Sputnik’e konuşan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve aynı zamanda Pandemi Kontrol Sorumlusu olan Dr. Yenal Karakoç, hastanenin doğabilecek ihtiyaçları için inisiyatif aldıklarını söyledi.

Karakoç “Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve dünyanın tamamına salgın olarak yayılan bir salgınla mücadele ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız gerekli tedbirleri alıp açıkladılar. Biz de bu süreç içerisinde bu hastane için ihtiyacımız doğabilecek koruyucu ekipmanlarla ilgili yerelde bir inisiyatif aldık. Bu inisiyatif Enfeksiyon Komitesi’nin önerisiyle başladı. Sağlık Bakanlığı da Bilim Kurulları ile çalışmakta, biz de hastanemiz de Bilim Kurullarımıza danışarak işlerimizi yürütmekteyiz. Enfeksiyon Komitemizin önerisiyle ileriki süreçte sıkıntıya düşmemek için bir hazırlık aşamasına girdik” dedi.

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüs salgınına karşı hastanede ayrı maske üretmeye başladı. © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüs salgınına karşı hastanede ayrı maske üretmeye başladı. Gece © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüs salgınına karşı hastanede ayrı maske üretmeye başladı.

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüs salgınına karşı hastanede ayrı maske üretmeye başladı. © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüs salgınına karşı hastanede ayrı maske üretmeye başladı. © Sputnik / Sertaç Kayar 1 / 5 © Sputnik / Sertaç Kayar Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüs salgınına karşı hastanede ayrı maske üretmeye başladı.

Eski röntgen filmlerinden yüz maskesi

“Sağlık bakanlığı bütün hastanelerine koruyucu ekipman ve ilaçları tedarik etti ve hastanelere teslim edildi” diyen Karakoç, 2 ayrı maske ürettiklerini, bunlardan birinin de eski röntgen filmlerinden yaptıkları yüz maskeleri olduğunu söyledi.

‘Stokçuların inadına çalışacağız’

Karakoç “Ama biz ne kadar büyük bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu hala öngöremiyoruz. Bu yüzden hastanelerin de yerelde inisiyatif alması gerekiyor. Bir diğer amacımız da insanlarımıza şunu anlatmaya çalışıyoruz, stokçuluk yapmanın zamanı değildir, herkesin dayanışma içinde bir mücadeleye girmesi gerekiyor. Bu bir küresel salgındır, ulusal bir mücadele veriyoruz. Hastanemiz içinde kendi kadrolu terzilerimiz tarafından piyasada görülen yüz maskelerinin aynısında üretmeye başladık. Kumaşları tedarik edildi. Hem Enfeksiyon Komisyonu’nun önerisine göre bunların dikimi hastanemiz içinde başladı. Günlük 200 adetle başladık. Şimdi hedef olarak 2 bin adet üreterek devam etmeye çalışıyoruz. Hastanemiz içindeki tüm terzi arkadaşlar 7/24 hizmet veriyor. Yine eskiden kullanılan röntgen filmleri vardı. Hastanemiz arşivlerinde bulunan röntgenleri stoklardan çıkarıp solüsyonlardan geçirip onları parlatıp açık bir hale getirdik. Bunları da yüz koruyucu ekipman haline getirdik. Alından bağlayacak şekilde. Dolayısıyla gelecek hastalarımıza müdahale edecek sağlık çalışanlarımızın güvenliğini alma amaçlı hastanemiz böyle bir planlamayı önüne aldı ve hizmete sundu.”

Maske üreten personellerden Nuri Aktay, stokçulara bir hayli tepkili. Günde 250-300 adet iki ayrı maske ürettiklerini ifade eden Aktay “Daha ileride daha fazla yapacağız. Bunu da stokçuların inadına çalışacağız ve ellerindeki o stokları patlatacağız. Memlekete halka yardımcı olacağız. Bu memleket hepimizindir, yazıktır. Ne diyeyim kendilerine!” şeklinde konuştu.

‘Hiç kimse mağdur olmasın yoğun bir şekilde çalışıyoruz’

Maske üreten personellerden Hüseyin Karaaslan da aralıksız çalışarak maske ürettiklerini söyledi. Karaaslan “Hastane için maske yapıyoruz. Hiç kimse mağdur olmasın yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Büyük bir çaba var. Fırsatçılık yapan stokçular bundan vazgeçmelidir. Bunlar halkı mağdur etmesin diye gayret ediyoruz” dedi.

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