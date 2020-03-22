'ABD her zaman yabancı ellerle Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmaya çalışacak'

Türkiye’yi yakın mesafede tutmanın ve Rusya’yla yakınlaşmasına şans vermemenin ABD için önemli olduğunu kaydeden Rus uzman Antonov, Washington’un, dış politikasına uymasını tercih ettiği Türkiye’nin bağımsız politika uygulamasından ve hırsından duyduğu hoşnutsuzluğunu dile getirdiğini belirtti.

Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi uzmanı, politika bilimcisi ve Amerikanist Konstantin Antonov, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin, Türkiye’nin kendi politikasını uygulamaya ve onayı olmadığı halde Rusya ile büyük anlaşmalar yapmaya başladığını bir türlü kabullenemediğini söyledi.

Antonov, “ABD’nin görüşüne göre, eğer Türkiye ondan uzaklaşıyorsa mutlaka Rusya’ya doğru kayıyor demek. Bu kayma onlarda çok kötü reaksiyona neden oluyor. Çünkü Türkiye ile Rusya ne zaman işbirliği yaparsa anında ortaya büyük projeler çıkıyor, örneğin S-400, TürkAkım, İdlib anlaşmaları. Tüm bunlar ABD için çok kötü gösterge. 20 yıl önce Türkiye’nin bunu göze alacağını kimse düşünemezdi bile, Ankara Washington’un geleneksel müttefikiydi. Bu yüzden İdlib anlaşmaları Amerikalıları sinirlendiriyor” yorumunda bulundu.

ABD’nin, Rusya ve Türkiye’yi Suriye’de muhtemelen yabancı ellerle birbirine çatıştırma çabalarını sürdüreceğini kaydeden uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Örneğin, Suriye’nin savaş sonrası düzenini sarsmaya, darbe indirmeye çalışacaklar. Bu eskiden hep yaptıkları bir şey, gelecekte de yapmaya devam edecekler. Suriye’de ne zaman istikrar başlarsa anında okyanus ötesinde kimyasal saldırılardan bahsetmeye, Esad hükümetini şeytanlaştırmaya başlıyorlar. Hemen Beyaz Miğferler’i veya Kürt oluşumları kullanıyorlar. ABD, Suriye’deki asker sayısını azalttı. Kalan 500 kişi petrol bölgelerini koruyor. Böylece Suriye hükümetinin bu bölgelere erişimi kesiliyor, yani ülke ekonomisinin enkazdan kurtularak canlanması engelleniyor. Sonra Kürt oluşumları finanse etmeye çalışıp bu oluşumları Şam’ın üzerine salacaklar ve aynı zamanda Türkiye’yi, Suriye topraklarında daha aktif eylemlere çekmeye ve bununla Türkiye, Suriye ve Kürt oluşumları birbirine çatıştırmaya çalışacaklar.”

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