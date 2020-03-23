85 yaşındaki vatandaşın koronavirüsten korunma yöntemi dikkat çekti

Diyarbakır’da koronavirüsten korunmaya çalışan 85 yaşında bir vatandaş, sokağa çıkması yasak olmasına rağmen, kendince bulduğu yöntem ile önlem alarak dışarı çıktı. Yaşlı vatandaş “Eşim evde hasta, kimsem yok. Ben de böyle önlem aldım” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstünün dışarı çıkması kısıtlanmasına rağmen, bazı kentlerde yaşlı vatandaşlar karara uymuyor.

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde de özellikle yaşlı vatandaşlar önlemlere kısmen uysa da bazıları dışarı çıkmaya devam ediyor. Şehrin kalabalık caddelerinden biri olan Gazi Caddesi’nde kar maskesi ile kalabalık içinde gezen bir vatandaş dikkat çekti.

‘Eşim hasta evde, kimsem yok’

Ağzında maske, üstüne de kar maskesi takan ve 85 yaşında olduğu öğrenilen yaşlı vatandaş, “Eşim evde hasta, kimsem yok. Ben böyle korunuyorum” dedi.

Hava sıcaklığının 20 derece olmasına rağmen kar maskesi takan vatandaş “Maske burnumdan düşer falan daha sağlam olsun diye bunu taktım. Biraz sıcaktır. Sabah çıkıyorum akşama kadar böyleyim. Bir de ben varım, kimsem yok. Sabah geldim bankaya para gönderecektim ama kapalıydı. Şimdi geldim sıra yoktu. Bir memur götürdü beni sıra verdi. Şimdi çıktım dolanıyorum öyle. 4 gündür böyle geziyorum” dedi.

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