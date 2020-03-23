Kayıt
18:52 23 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Dr. Mengüç: Hasta ve hayatını kaybedenlerin bilgisinin paylaşılması, daha organize hareket edilmesini sağlar

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1290)
    0 88
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104166/16/1041661631_0:0:1500:844_1200x675_80_0_0_886684ba8e8c9b5b53488725ca2edb2d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202003231041665211-dr-menguc-hasta-ve-hayatini-kaybedenlerin-bilgisinin-paylasilmasi-daha-organize-hareket-edilmesini/

    Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Samet Mengüç, Türkiye’de yayılmaya devam eden Kovid-19’e yönelik alınan önlemleri ve yapılması gerekenleri Sputnik’e anlattı.

    Kovid-19 pozitif vaka sayısının hem dünya genelinde hem de Türkiye’deki artışı sürüyor. Dünya genelinde virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 15 bini, virüs taşıyanların sayısı da 350 bini aştı. Salgınla mücadele kapsamında tedbirler almayı sürdüren Türkiye’deki vaka sayısı 1236 can kaybı sayısı ise 30 oldu. Peki, Türkiye’nin aldığı tedbirler yeterli mi? Salgınla mücadele için neler yapılabilir? Konuyu Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Samet Mengüç, Sputnik’e değerlendirdi. Mengüç’e göre, şu anda Türkiye’de koronavirüs enfeksiyonu hızla yayılma sürecinde, dolayısıyla bir yükselme trendinde. Mengüç “Önümüzdeki birkaç gün, belki bir hafta, 10 gün içerisinde, olabildikçe en yüksek salgın dönemine geçecek diye bekliyoruz” diyor:

    “Elimizdeki veriler üzerinden konuşmak durumundayız. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın açıklamış olduğu verilerin doğru olmasını temenni ediyoruz. Fakat çoktan biz bu hastalığın şimdiye kadarki ülkelerdeki yayılma trendini gelişme trendiyle çok da uyumlu görülmüyor zaman zaman. Örneğin dün vaka sayısında, bir önceki güne göre sanki azalma var. Oysaki bu tür enfeksiyonlarda pik seviyeye gelene kadar hız giderek artar.

    ‘Hasta ve hayatını kaybeden bilgilerinin halkla paylaşılmasında fayda var’

    Alınması gereken önlemlerin bütün dünyada standart olduğunu söyleyen Dr. Mengüç “Bunu teorik olarak bütün vatandaşlar da biliyor. Ama bunların uygulanabilirliği denetlenmesi konusunda sıkıntılar var. Bireysel önlemler, sosyal mesafenin korunması, ellerin yıkanması, kalabalık yerlere girilmemesi, toplu taşıt araçlarının iptal edilmesi.. Türkiye de buna yönelik birçok önlemi aldı. Fakat uygulamada aynı başarının devam ettiğini söyleyemeyiz. Asıl sıkıntı şu; testlerin yapılması, sayısı ve hızı önemli. Testler yeterli seviyede yapılmıyor. Beklenen seviyede olduğunu kesinlikle düşünmüyorum zaten. Testler çok hızlı yapılmalı ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılmalı ki insanlar ona göre önlemini alsın. Verilen rakamlar kamuoyunda çok önemsenmeyen rakamlar gibi algılanabiliyor. Bu nedenle yeterli derecede önlem alma gereği duymuyor insanlar. Bu nedenle çok hızlı bir şekilde hem vaka sayılarını hem riskli hasta grup sayısı, hastanede yatan hasta sayısı, yoğun bakımda yatan hasta sayısı, yaşamını kaybetmiş hasta sayılarının verileriyle birlikte, yani nerede, hangi şehirde, yaşları, hepsinin kamuoyuyla paylaşılmasında fayda var. Kamuoyunun bilgilendirilmesi aslında rahatlığı getirir. Daha organize hareket etmeyi getirir. Çünkü insanlar bilinçlenmediği sürece bilmediği konu karşısında panik ve kaygı taşır. Burada bilgilendirmelerin ve test çalışmalarının yeterli olmadığını düşünüyorum” dedi.

    ‘Şüphelenilen her insana hızlı test yapmak önemli’

    Mengüç, tarama testlerinin de önemine işaret ederek “Bir sonraki gün yapacağınız tarama testi olarak da yapılan bir yöntem var. Güney Kore bunu uyguluyor. Kendisinden şüphelenen ve sağlıkçıların şüphelendiği her insana hızlı bir şekilde o test yapılabilir. Burada temel sorun ekonomik sanırım. Bunların bir maliyeti vardır. Bu bilgilerin verilmesinin toplumda yaratacağı olumsuz etkiler veya ekonomik bir takım sıkıntılar göz önünde bulundurularak hükümet ya da Sağlık Bakanlığı böyle bir karar almış olabilir. Ama bir sağlıkçı, hekim, sağlık örgütü olarak, sağlık bilgilerinde hiçbir zaman kamuoyunu ilgilendiren boyutlarıyla gizlenmemesi gerekir. Çok büyük bir şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılmalıdır” ifadelerini kullandı.

    ‘Sokağa çıkma yasağı tasvip edilemez ama sokağa olabildiğince az çıkılmalı’

    Sokağa çıkma yasağını onaylamadıklarını söyleyen Mengüç “Sokağa çıkma yasağı tasvip edeceğimiz bir uygulama değil. Ama sokağa çıkmanın gereksiz olduğunu veya evde kalmanın gerekli olduğuna dair toplumun çok iyi ikna edilmesi, güven duygusunun sağlanması ve bu çıkıp çıkmama kararını yine insanların kendisi vermeli. Ama gelişebilecek hasta sayısındaki artış ve ölümler belki de bunu kaçınılmaz kılabilir. Bir hükümet kararına da dönüşebilir, o risk vardır Türkiye’de. Ama sokağa çıkma yasağı veya militer polisçe bazı uygulamaların devreye girmesi tasvip edeceğimiz bir uygulama değildir” dedi.

    ‘Acil olmayan sebeplerle hastanelere başvuru sürüyor’

    Mengüç “Olabildikçe sokağa çıkma oranında bir azalma var genel olarak Türkiye’de. Ama bazen bütün bunlara rağmen, örneğin çok acil olmayan sebeplerle 65 yaşın üzerindeki kronik devam eden bir takım hastalıklar nedeniyle hastanelere hala başvurular var. Bunlardan bir tane yaşlıyı getirirken yanında en azından 3-5 tane genç nüfus hastane ortamlarına giriyor. Bütün bunlar belki rahatlıkla bu süreci atlatabilecek genç nüfusun kendisinde hastalık ağır seyretmeyebilir. Ama bu genç insanlardan yaşlı nüfusa geçmek artıyor” ifadelerini kullandı.

    ‘Kriz bütüne bakıldığında iyi yönetilmiyor’

    Dr. Mengüç “Krizin merkezinde sağlık sorunu olduğu için sağlık boyutuyla merkezileştirmişiz. Ama aynı zamanda bu krizin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal bir takım boyutları da var. Bunlar belki önümüzdeki süreçte tartışılıyor olacaktır. Krizin bir bütün olarak şu anda iyi organize olmadığı görüşündeyim. Bunun içinde açıklanan hasta sayısına karşın kamuoyunda paylaşılan ve resmi olmayan kanallar üzerinden gelen bilgileri değerlendirdiğimiz zaman birbiriyle uyumlu olmadığını görüyoruz” diye ekledi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1290)

    İlgili konular:

    Koronavirüs sebebiyle yapılan 'evde kal' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
    İçişleri Bakanlığı: Koronavirüsle ilgili gerçek dışı görüntü ve ses dosyası yayan 316 hesap hakkında adli işlem yapıldı
    Akbank'tan koronavirüs nedeniyle 4 maddelik önlem paketi
    Rus askeri uzmanlar, koronavirüsle mücadeleye yardım için İtalya'da
    Gaziantep'te yaşayan 100 Suriyeli doktordan koronavirüsle mücadele için görev talebi
    Etiketler:
    Teşhis, vaka, Hasta, Salgın, Hastane, Sokağa çıkma yasağı, Önlem, Hastalık, bulaşıcı, Koronavirüs, Kovid-19, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İtalya'nın başkenti Roma'da bir binanın duvarına visüre karşı müdacele eden 'Roma Tatili' filminin baş karakterlerinin yer aldığı grafiti çizildi.
    Dünyanın farklı ülkelerinde koronavirüsle mücadele konulu duvar resimleri
    Karikatür
    ‘Petrol fiyatlarındaki çöküş, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötüsü’
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet