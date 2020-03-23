Araştırma: Türkiye’nin yüzde 73’ü koronavirüsten endişeli, yüzde 89'u kişisel önlem alıyor

Optimar Araştırma, halkın yüzde 73’ünün Çin’de başlayıp dünya geneline yayılan koronavirüsten endişeli olduğunu, yüzde 89’un da kişisel önlemlerle hastalıktan korunmaya çalıştığını ortaya koydu.

Optimar Araştırma, 10-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği ‘Türkiye’nin Nabzı’ araştırması kapsamında Çin’de başlayıp dünya geneline yayılan Kovid-19 virüsünün Türk halkına nasıl yansıdığını ortaya koydu. Şirketin 26 şehirdeki 2007 vatandaşla gerçekleştirdiği anket toplumun yüzde 72.9’unun yeni tip koronavirüsün Türkiye’ye de yayılmasından endişeli olduğunu gösterdi.

Aynı araştırmaya göre halkın yüzde 88.7’si hastalıktan korunmak için kişisel önlem aldığını söyledi. Önlem alanların yüzde 30.6’sını “ellerimi bol bol yıkıyorum” diyenler oluşturdu. Yüzde 16.2’lik bir kesim “maske ve kolonya kullanıyorum” diyenler oldu. Onları yüzde 14.3’le “kişisel temizliğime önem veriyorum” diyenler oluşturdu.

Optimar Araştırma Optimar Araştırma, 10-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği ‘Türkiye’nin Nabzı’ araştırması kapsamında Çin’de başlayıp dünya geneline yayılan Kovid-19 virüsünün Türk halkına nasıl yansıdığını ortaya koydu

Halkın çoğunluğu koronavirüsü Türkiye için ‘tehdit’ olarak görüyor

Optimar’ın verileri ayrıca, Türk halkının yüzde 73.7’sinin virüsü Türkiye için bir ‘tehdit’ olarak koyduğuna işaret ediyor. Ankete katılanların yüzde 18.5, virüsü tehdit olarak görmezken, yüzde 7.8’i ise fikrinin olmadığını söylüyor.

‘Halkın yüzde 40’ı Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarını tamamen yeterli buluyor’

Optimar, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarının yeterli bulunup bulunmadığını da sordu. Buna göre, toplumun yüzde 40.5’i “açıklamaları tamamıyla yeterli buluyorum” derken; yüzde 33.6 “yeterli ancak artması gerekebilir” ve yüzde 25.9 ise “açıklamaları yeterli bulmuyorum” dedi.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.