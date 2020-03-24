‘Türkiye ile Rusya, İdlib’deki radikallere karşı birlikte mücadele etmeli’

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin, Türk tarafının, ortak devriye konvoyunun geçişine engel olan radikal grupları en kısa zamanda etkisiz hale getirmeyi taahhüt ettiği açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Yevseyev, Türkiye’nin İdlib’deki radikal grupların etkisiz hale getirilmesine ilgi duyduğunu belirtti.

'Türkiye'nin bazı gruplar üzerinde baskı kurması mümkün'

Rusya BDT Ülkeleri Enstitüsü Avrasya Entegrasyonu ve Şanghay İşbirliği Örgütü Geliştirme Bölümü Başkanı Vladimir Yevseyev, Sputnik’e açıklamasında, “İdlib bölgesinde bulunan radikaller ateşkese karşı çıkmanın yanı sıra, Türk ordusuna karşı savaşmaya hazır. Daha geçenlerde M-4 karayolu üzerinde hareket eden Türk konvoyuna saldırdılar. Saldırıda 2 Türk askeri hayatını kaybetti. Türkiye, radikallere çok sert silahlı baskı yapmalı, hatta İdlib’den onları kovmalı” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Rusya’nın, militanları etkisiz hale getirmek için birlikte tedbirler almaya çalışması gerektiğini kaydeden uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye tarafı, Rusya ile İdlib krizinin yaşandığını, ama meselenin geri dönülemez noktaya varmadan çözümlendiği şubat sonu-mart başındaki olayların tekrarlanmasını istemiyor. Türkiye'nin bazı gruplar üzerinde baskı kurması mümkün. Radikal gruplardan biri, Türk ordusunun inşa ettiği bir tahkimatı yok etmişti. Yani bu gruplar Türkiye'ye karşı çıkıyor. Mantıken Türkiye, Rusya ile birlikte bu silahlı gruplara karşı savaşmalı”.

Rusya ile işbirliği yapmanın Türkiye’ye fayda sağlayacağını belirten Yevseyev, “Türkiye zor bir seçim ile karşı karşıya. Ama eğer militanlara baskı yaparsa M-4 karayolu yavaş yavaş açılabilir” dedi.

Türkiye ve Rusya’nın İdlib’deki müttefik ilişkilerinin önemli olduğunun altını çizen uzman, Türkiye’nin bu bölgedeki radikal direnişi bastırma yeteneğine sahip olduğunu kaydetti.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.