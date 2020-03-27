Kolombiyalı doktor: Türkiye'den alınan testler Kovid-19'la mücadele potansiyelini artıracak

Sputnik'e konuşan Alvares, Kovid-19 salgını nedeniyle Kolombiya'daki testlerin yetersiz olduğunu ve bu nedenle sayının artırılması için Türkiye'den test aldıklarını ifade etti.

Alvares, "Halkın tamamının karantinada bulunduğu ve 26 Mart itibarıyla 470 vakanın tespit edildiği dönemde büyük önem arz eden yeterli müdahale kapasitesine sahip olabilmek için Türkiye'den 26.250 test aldık. Türkiye'nin test ihraç etme imkanı var ve bu alım Kolombiya için çok önemliydi" dedi.

Kolombiya Ulusal Gıda ve İlaç İzleme Enstitüsü (İNVİMA), Kovid-19 tanılarının daha hızlı tespit edilmesi için Türkiye'den pazar günü 26 bin testin ülkeye ulaştığını duyurmuştu.

Kolombiya Sağlık Bakanlığı da, Türkiye'ye teşekkür ederek Ankara'nın yardımının iki ülke arasındaki dostane ilişkileri pekiştirdiğini açıklamıştı.

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