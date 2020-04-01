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16:43 01 Nisan 2020
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    ‘Avrupa, İran’a tıbbi malzeme ve gıda ihraç etti, ABD’nin tehditleri boşa çıktı’

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1826)
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    Avrupa ülkeleri, İran’a medikal, gıda ve tarım ürünleri alanında ihracat yaptı. Ulusal Kanal İran Temsilcisi Yakup Aslan “İran tarafı bu gelişmeyi, ABD'nin AB ve İran ile ticaret yapan ülkelere yönelttiği maksimum baskı ve tehdidin boşa çıktığı şeklinde yorumluyor” dedi.

    ABD, dünyaya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen İran’a yönelik ambargoyu gevşetmemekte ısrar ederken, Fransız basını çarpıcı bir habere yer verdi. Buna göre Almanya, Fransa ve İngiltere, AB'nin İran ile ticaret yapmak için kurduğu takas temelli INSTEX mekanizması yoluyla İran’a malzeme ihraç ettiler. Söz konusu haberleri Sputnik’e değerlendiren Ulusal Kanal İran Temsilcisi Yakup Aslan “İranlı yetkililer, haberleri doğruluyor ancak ihracatın blokeli olan İran hesaplarından para ile ödeme yapılarak gerçekleştiğine işaret ediyor. Ancak şu aşamada petrol satışı söz konusu değil dedi.

    Aslan “Fransa, Almanya ve İngiltere, ilaç, tıbbi ekipman, gıda ve tarım gibi sektörlere odaklanarak İran'la meşru ticaretini desteklemeyi amaçladıklarını beyan etti. Hamle bu aşamada, virüsle mücadele kapsamında bir destek adımı olarak değerlendirilebilir” dedi.

    Aslan “Gelinen noktada durum İran tarafından ABD'nin AB ve İran ile ticaret yapan ülkelere yönelttiği maksimum baskı ve tehdidin boşa çıktığı şeklinde yorumlanıyor” diye ekledi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1826)

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    Etiketler:
    Petrol, Gıda, Tıbbi malzeme, Yaptırım, Ambargo, Tehdit, Fransa, İngiltere, Almanya, ABD, Avrupa, AB, İran
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