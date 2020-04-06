Kayıt
19:21 06 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Avrupa Birliği / AB

    ‘Avrupa için yeni bir Marshall Planı hayal’

    © AFP 2020 / Tobias SCHWARZ
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2159)
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102785/43/1027854363_0:336:3971:2569_1200x675_80_0_0_655ab90746db7cb3a8eaac2336dfb535.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202004061041767585-avrupa-icin-yeni-bir-marshall-plani-hayal/

    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ‘Avrupa için yeni Marshall Planı şart’ sözlerini değerlendiren Prof. Dr. Hasan Ünal “AB ülkeleri birbirine birkaç 100 milyar yardım bile yapmazken, yeni Marshall Planı hayal. AB, 2008‘de de koronavirüs krizininde de birlikte hareket etmedi, artık siyasal olarak bütünleşmeleri zor” diyor.

    Batılı ülkelerin zorlu bir sınav verdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik çözüm arayış süreciyle ilgili Avrupa Komisyonu’ndan ilginç bir açıklama geldi. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen AB ülkelerine yardım etmek için bir Marshall Planı'na ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ancak, Avrupa’nın, 2. Dünya Savaşı sonrasında yürürlüğe koyulan ABD kaynaklı, ekonomik yardım paketine benzer bir planı yürürlüğe koyabilecek gücü var mı? Leyen’in bahsettiği bu plan, eğer uygulanabilirse, aynı Marshall Planı’ndaki gibi uzun vadeli siyasi hedeflere mi sahip olacak? Böyle bir paket, AB’yi bir arada tutmaya yeter mi? Konuyu, Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Sputnik’e değerlendirdi. 

    ‘AB, 2008 krizinde de bugün de birlikte mücadele vermeyi başaramadı’ 

    Prof. Dr. Ünal’a göre Leyen’in açıklamalarının tek amacı, aynı 2008 krizinde olduğu gibi koronavirüs krizinde de birlikte hareket edemeyen AB’nin imkanlı olmadığını bilmesine rağmen “keşke daha fazla dayanışma olsa” şeklindeki isteklerini beyan etmesinden ibaret. Prof. Ünal “Leyen’in söylemeye çalıştığı, güney Avrupa ülkeleri İtalya ve İspanya başta olmak üzere çeşitli AB ülkelerinin çok ciddi yardıma ihtiyacı olduğu ve başta Almanya ve kuzeydeki ülkeler olmak üzere pek çok üyenin elini cebine atması gerektiği. Ancak bunun yapılmayacağını kendisi de biliyor. Çünkü bu yardımların yapılması için gerekli kaynak da, yardım yapılmasını kabul edecek kamuoyu da yok Avrupa’da. AB, aynı 2008’deki finans krizinde olduğu gibi bugün de birlikte hareket edemiyor, beraber mücadele veremiyor” diye anlatıyor. 

    ‘Güney Avrupa ülkeleri AB içinde sıkışmış durumda; ne kalmak çare ne birlikten çıkmak’

    Avrupa Birliği’nin en zor durumdaki ülkelerinin İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ünal İtalya, büyük bir ekonomi ancak borçluluk oranı yüzde 130’u aşmış durumda. 2 trilyon dolar milli geliri olan bu ülkenin, 2.6 trilyon dolar borcu. Bu durum da ülkenin borçlanma ihtimalini sınırlı hale getiriyor. İspanya ve Yunanistan’da da benzer durum söz konusu. Üstelik 2008’den bu yana akut hale gelmiş bu sorunların üzerine bir de koronavirüs geldi ve tablo daha da kötüye gitti. Bu yüzden AB üyesi ülkeler, birliğe üye olmanın bir anlamı olup olmadığını sorguluyor. Ancak buna rağmen AB’nin zor durumda olan bu ülkelerinin birlikten bir anda çıkması da çözüm değil. Yine İtalya örneğini ele alırsak, zaten ağır bir borç yükü altında olan bu ülke bir de lirete dönerse, bu sefer düşük faizle borç alma şansını da yitirebilir. Yani bir çıkmaz söz konusu” diyor.

    ‘AB’nin artık siyasal olarak bütünleşme ihtimali yok’

    Avrupa Birliği’nin yeniden siyasal olarak bütünleşme ihtimalinin kalmadığını altını çizen Prof. Ünal “AB’nin ciddi bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğu ortada. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, siyasal bütünleşmenin önünün açılması ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı kanaatindeyim. Zaten birbirine benzemeyen Avrupa ülkelerinden ‘Avrupa Birleşik Devletleri’ yaratma fikri başından beri Avrupalı elitler tarafından dayatılan ve uygulanması imkansız bir fikirdi. Bunu başarabileceklerini sananlar  yanıldı. Üye ülkeler arasında ulusal çıkarların ne derece önemli olduğunu hem 2008 krizinde hem de bugünkü krizde gördük. Birbirine giden medikal malzemeye bile el koyacak duruma geldiler. O yüzden bundan sonra bir siyasi bütünleşme olmayacağı açık. Ancak birlik, ekonomik bütünleşmeye yönelirse ömrünü uzatabilir. Zaten doğrusu da belki başından beri buydu. AB dağılmayabilir ama dağılmasa bile ciddi bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyduğu ortada” ifadelerin kullandı. 

    ‘Avrupa ülkeleri birbirine birkaç 100 milyar yardım bile yapmazken, yeni Marshall Planı hayal’

    AB’nin içinde bulunduğu bu tablo gözönünde bulundurulduğunda bir birliğin bir Marshall Planı için harekete geçmesinin ‘hayal’ olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ünal Dediğim gibi AB kamuoyları, ulusal çıkar eksenli. Böyle olmasaydı Kuzey Avrupa ülkeleri, zor durumda olan güneydeki ülkelere birkaç 100 milyar dolar yardım yapmaktan kaçınmazdı. Yakın zamana Almanya’da bakan koltuğuna oturan Leyen bugün ‘daha çok birlik’ mesajı veriyor ama bakan koltuğunda otururken Almanya’nın yardım yapmasını destekleyemeyecek olduğunun o da farkında. Hatta aynı Leyen, bir basın toplantısında ‘AB dağılır mı?’ diye gazeteciye ‘hayır, dağılmaz’ bile diyememiş bir isim. Bu şartlarda elbette Marshall Planı Avrupa devletleri için bir hayal diye ekledi. 

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2159)

    İlgili konular:

    Avrupa Birliği, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara desteği hızlandırmaya hazır
    İlber Ortaylı'dan koronavirüs yorumu: Avrupa Birliği bitecek
    İngiltere, pasaportlarından 'Avrupa Birliği' ifadesi kaldırıldı
    Avrupa Adalet Divanı, mülteci kabul etmeyen Polonya, Macaristan ve Çekya'nın AB yasalarını çiğnediğine hükmetti
    Avrupa Komisyonu: Yeni bir Marshall Planı'na ihtiyaç var
    Etiketler:
    ulusal çıkar, kamuoyu, Borç, Ekonomik yardım, ABD, Kovid-19, Koronavirüs, Hasan Ünal, Yardım, Yunanistan, İspanya, İtalya, Almanya, Marshall Planı, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Avrupa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Göl sularının kurumasıyla birlikte ortaya çıkan çatlak topaklar, başta bölgede tarım yapan vatandaşlar olmak üzere herkesi tedirgin etmişti.
    Çöle dönmüştü, yağmur ve kar suları sayesinde yeniden göle döndü
    Karikatür
    BM’de Rusya’nın koronavirüsle mücadeleyi engelleyen yaptırımların kaldırılması teklifi reddedildi
    İnfografik
    Diğer virüslere kıyasla Kovid-19
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet