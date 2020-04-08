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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Türkiye'nin Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı, Kuzey Makedonya’ya ulaştı.

    ‘AB’den farklı olarak Türkiye ve Rusya, Balkanlara yardım ediyor’

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    Türkiye’nin Balkan ülkelerine tıbbi yardım göndermesini değerlendiren Rus uzman Truhaçev, bu yardımın komşulara saygı ve empati ifadesinin yanı sıra, politik jest olduğunu belirtti.

    Türkiye’nin, yeni tip koronavirüs Kovid-19’la mücadeleye destek amacıyla, yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tıbbi yardım malzemesi gönderdiği bildirildi. Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova’ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağının Ankara’dan havalandığı belirtildi.

    © AA /
    Türkiye'den Balkan ülkelerine tıbbi yardım

    'Eski Yugoslavya ülkelerindeki durum, Türkiye ile benzer' 

    Rusya Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi öğretim görevlisi ve Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Doç. Vadim Truhaçev, Sputnik’e açıklamasında, Balkan ülkelerde koronavirüsle ilgili yaşanan durumu ve bu ülkelerin Türkiye’nin gönderdiği yardıma olası tepkisini değerlendirdi.

    Eski Yugoslavya ülkelerindeki koronavirüsle ilgili durumun neredeyse Türkiye ile aynı düzeyde olduğunu belirten Truhaçev, “Belirli sayıda hasta, belirli sayıda ölüm var, ancak sayılar kritik değil. Bununla birlikte Balkan ülkelerinde oldukça az sayıda test yapıldığı ortada. Bu şaşırtıcı değil, çünkü pek zengin olmayan ülkelerden bahsediyoruz. Yapılan test sayısına göre bu ülkeleri Ukrayna ile kıyaslayabiliriz. Belki Sırbistan’da daha fazla yapılıyor olabilir. Bir de Avrupa Birliği üyesi Hırvatistan’da daha fazla yapılıyor” dedi.

    'Balkanlara yardım edenler NATO ve AB ülkeleri değil'

    Türkiye’nin Balkanlara gönderdiği yardımın, komşulara saygı ve empati ifadesinin yanı sıra, politik jest olduğunun altını çizen uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    “Elbette her bir ülke olduğu gibi Türkiye de komşularıyla ilişkileri güçlendirme ve belki de onlardan teşekkür duyma fırsatını tepmek istemez. Gerçi bu noktada tüm ülkeler aynı tepki göstermez. Kosova ve Arnavutluk bu yardımı büyük bir minnet duygusuyla kabul edecekken Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Makedonya tepkisiz davranacak, fakat elbette ki reddetmeyecek”.

    Türkiye’nin bu jestle muhtemelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ilişkileri güçlendirme niyetinde olduğunu kaydeden Truhaçev, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleneksel olarak ve tarihten beri çok karmaşık olduğuna dikkat çekti.

    Halihazırda Balkanlara, daha önce bu bölgedeki etkisini güçlendirmeye çalışan ve bölge ülkelerinin NATO’ya dahil olması yönünde lobi faaliyeti yürüten Avrupa Birliği’nin değil Rusya, Türkiye ve Çin’in yardım ettiğine işaret eden uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa Birliği’nden Balkan ülkelerine hiçbir yardım gelmiyor. Cumhurbaşkanı Vucic bunu şaşkınlıkla karşıladıklarını, AB’nin eski Yugoslavya ülkelerinin katılımını konuştuğunu, ama iş yardıma gelince Rusya, Türkiye ve Çin dışında kimsenin yardım etmediğini söylüyor. Muhtemelen, AB ile çelişkilerin arttığı durumda, Türkiye lideri Balkan ülkelerinden teşekkürün yanı sıra, belirli politik kazanç da elde eder”.

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    Etiketler:
    Sırbistan, Arnavutluk, Koronavirüs, Makedonya, Türkiye, Rusya
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