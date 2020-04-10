Ücretsiz maske eczanelerden nasıl alınacak?

Maske satışının yasaklanmasının ardından vatandaşa ücretsiz maskenin kolay ulaştırılması için Eczacılar Odası ile Sağlık Bakanlığı anlaştı. Halkın ücretsiz maskeleri eczanelerden nasıl temin edeceğini İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu anlattı:

“Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul’daki dağıtım kanallarımıza maskeler ulaştırıldı. Dağıtım kanallarımızda eczanelerimizin yüzde 50’sine maskeleri gönderdiler. Bu sabah İstanbul’daki bütün eczanelerde maskeler hazır hale gelmiş olacak. Biz gönüllü olarak hastalarımıza ücretsiz ulaştırılacak maskeleri ulaştırmak üzere sahada gönüllü olarak görev aldık. Türkiye çapında uygulanacak aslında ama pilot uygulama bugün İstanbul’da başladı. Yarın Ankara’da sonrada tüm Türkiye’de. 20 ile 65 yaş arası vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı’ndan mesaj yollanacak. Mesaj içerisindeki kod ile en yakın eczaneden alınabilecek. Sağlık Bakanlığı’nın sistemine TC kimlik numaranız ve vatandaşımıza gelen kod kaydedilerek, 10 günlük 5 adet maske bedelsiz olarak verilebilecek. İlk önce Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek kodun beklenmesi gerekiyor.”

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