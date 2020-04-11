Diyarbakır'dan yasak manzaraları

Güneydoğu’nun en büyük kentlerinden biri olan Diyarbakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile sessizliğe büründü.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan Diyarbakır’da sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma yasağını uygulamak için kentte polis ekipleri devriye gezerken, işlek merkezlerde kontrol noktaları kuruldu. Devriye gezen polis, evden çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderiyor.

Trafiğe çıkan araçları ve vatandaşları uyaran polis, evlerine dönmeleri noktasında uyarıyor. Kentte polis araçlarından sokağa çıkma yasağı olduğu yönünde anons yapılarak, vatandaşların dışarı çıkmaması isteniyor. Vatandaşların büyük oranda riayet ettiği yasaktan fırınlar, eczaneler ve sağlık kuruluşları muaf tutuldu.

Kentte, sadece ekmek almak için fırınlara ve eczanelere giden vatandaşlara izin verildi. Yasağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar açık fırın ararken, polis izni ile buldukları fırınlardan ekmek alarak evlerine dönüyor.

Dışarı çıkmayan vatandaşlar balkonlarda zaman geçiriyor. Ara sokakların dahi boşaldığı kentte sessizlik hakim.

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı © Sputnik / Sertaç Kayar 1 / 7 © Sputnik / Sertaç Kayar Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

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