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    Turizm

    ‘Turizm endüstrisi ağustosa doğru yeniden çalışmaya başlamayı umuyor’

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202004151041839067-turizm-endustrisi-agustosa-dogru-yeniden-calismaya-baslamayi-umuyor/

    Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rus turizm endüstrisi temsilcilerinin ve turistlerin yaz aylarında dış uçuşların kısmen de olsa yeniden başlamasını umduklarını, ancak hiç kimsenin bunun garantisini veremeyeceğini belirtti.

    Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un Türkiye’deki turizm sektörü ile ilgili açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Lomidze, bu sektörde yakın gelecekte yaşanabilecek gelişmeler, tur operatörlerinin beklentileri ve seyahatlerin yeniden başlayabileceği olası tarihler konusunda öngörülerde bulundu.

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Rus Büyükelçi: Rusya ve Türkiye turizm sektörünün en kısa zamanda yeniden canlanmasına ilgi duyuyor

    Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya’nın Türk operatörlerin koronavirüs pandemisinin ardından turizm sektörünün en kısa zamanda yeniden çalışmaya başlaması yönündeki umutlarını paylaştığını ve her iki ülkenin bu sektördeki işbirliğini ilerletmeye kararlı olduğunu belirtmişti.

    ‘Turların en kısa zamanda yeniden başlamasını umuyoruz, fakat garantisini veremiyoruz’

    Lomidze’ye göre Rusların Türkiye tatiline yönelik beklentilerini, aynı diğer dış destinasyonlarda olduğu gibi tahmin etmek oldukça zor:

    “Turizm endüstrisinin temsilcileri ve turistler olmak üzere hepimiz bu yaz hava yolculuklarının kısmen de olsa yeniden başlayabilmesini ve bir yerlere uçmanın mümkün olabilmesini umuyoruz. Fakat viroloji uzmanları olmadığımız için bunu ne turistlere, ne de kendimize garanti edebiliyoruz. Dünyada her şeyin birbiri ile bağlantılı olduğu bir durumdayız.”

    ‘Turizm sektörünün aldığı darbe nakavt edici olsa da ölümcül değil’

    Hem Türkiye’nin, hem de diğer turizm ülkelerinin şimdiye kadar asla olmayan bu benzersiz durumda şüphesiz zorluklarla karşılaştıklarına dikkat çeken Lomidze, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Sektörü desteklemeye yönelik oldukça ciddi önlemler gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de bu türden önlemler alınıyor. Muhakkak kayıplar olacak, fakat turizm endüstrisinin batacağı söylenemez. Türkiye’de gidecek yerler olacak, herkes iflas edip, batmaz, böyle bir şey olmaz. Birçok şirket ayakta kalacak, bazıları kayıplarını minimize etmeyi başaracak. Bu durum otelciler için de, eğlence sektörü için de, yiyecek sektörü, restoranlar için de geçerli. Tüm dünyada ve özellikle de Türkiye’de turizm sektörünün aldığı darbe nakavt edici olsa da, ölümcül değil. Bu durumun üstesinden gelmek için zaman gerekecek, 2 ayda olacak bir şey değil, fakat turizm sektörü bunun üstesinden gelecek.”

    ‘Paraları iade etmeye kaynak olmadığı için turlar ileri tarihe erteleniyor’

    Daha önce sipariş edilen ve ödemesi yapılan, ancak şu anda gerçekleşemeyen turlarla ilgili bilgi veren Lomidze, “Erkenden yaz için rezerve edilen turlara gelince, bu tür durumlarda en olağan uygulama turların farklı bir tarihe ertelenmesidir. Elbette ki şu anda varsayımsal bir durum, sınırların ne zaman açılacağını öngörebilen pek kimse yok. Şu anda ağustosa ertelemeyi planlıyoruz. Fakat insanların parasını iade etmeye kaynak olmadığı için genel olarak turlar ileri tarihe erteleniyor” ifadelerini kullandı.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Turizm, Koronavirüs, Rusya
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