Rus uzman: Dünyadaki duruma rağmen Rusya ve Türkiye İdlib’deki devriyelerini sürdürüyor

Rus uzman Vladimir Fitin, Rusya ve Türkiye’nin dünyadaki zorlu duruma rağmen İdlib’deki devriyelerini sürdürdüğünü, koronavirüsün terör örgütlerinin hareketlenmesine yol açtığını ifade etti.

Rus uzman Vladimir Fitin, Rusya ve Türkiye’nin dünyadaki zorlu duruma rağmen İdlib’deki devriyelerini sürdürdüğünü, koronavirüsün terör örgütlerinin hareketlenmesine yol açtığını ifade etti.

Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi ve M4 karayolu üzerindeki güzergahtaki durum hakkında Sputnik’e değerlendirmede bulundu.

Fitin, “Dünyadaki zorlu duruma ve başta Heyet Tahrir uş Şam olmak üzere terör örgütleri temsilcilerinin engelleme isteğine rağmen, Moskova’da varılan anlaşmalar uygulanıyor. Rusya ve Türkiye’nin gerilimi azaltma bölgesindeki devriyeleri provokasyonlara rağmen sürüyor” dedi.

‘İdlib’deki durum eskisine göre daha sakin’

Eskisine göre şu an İdlib’de daha sakin bir ortam olduğundan söz edilebileceğini belirten Fitin, bölgede radikal örgütlerin hala varlığını sürdürmesi durumunun çözülmesi gerektiğini kaydetti. Fitin, “Terör örgütleri bağımsız bir ülkenin topraklarındaki varlığını sonsuza dek sürdüremez” ifadesini kullandı.

‘Koronavirüs teröristlerin hareketlenmesine yol açtı, ama Rusya ve Türkiye her duruma karşı hazır’

Koronavirüsün İdlib’deki terör örgütlerinin hareketlenmesine yol açtığını kaydeden Fitin, Rusya ve Türkiye’nin yine de bu gruplardan kaynaklanabilecek her türlü olaya karşı sürekli hazır durumda olduğunu vurguladı.

‘Salgın, teröristlerle ılımlı muhaliflerin ayrılması hedefini erteletti’

Fitin, İdlib’deki militanların birbirinden ayrılmasının önemine de dikkat çekti. Rus uzman, “Rusya tarafı da bunda ısrarcı oldu, hatta Türk partnerlerle ilgili anlaşmalar imzalandı. Ancak uygulama, teröristlerle ılımlı muhaliflerin ayrılmasının çok zor olduğunu gösteriyor, henüz bu hedefe ulaşılmadı. Şimdi, salgın ortamında ise daha çok, ertelenmek zorunda kaldı” dedi.

Çeviren: Tuğba Bolat

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