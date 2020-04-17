‘Trump hariç ABD, Erdoğansız bir Türkiye rüyasında’

ABD Savunma Bakanlığı’na hazırladığı raporlarla ön plana çıkan ve Amerikan hükümetine bağlı düşünce kuruluşu RAND Corporation’un ‘Türkiye’ye ABD dostu muhalefet oluşturma’ çağrısı yapan raporunun ardından ABD'den Türk siyasetine ilişkin çarpıcı bir rapor daha geldi. Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne olan süreci özetleyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönemini ve Türkiye’yi bekleyen seçimleri mercek altına alan 'Türk Demokrasisine Bakış: 2023 ve Ötesi' isimli bir rapor kaleme aldı.

‘Kamuoyunu Erdoğan’ın yenilebileceği fikrine alıştırmaya çalışıyorlar’

Dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bu dönemde gelen bu raporu, siyaset bilimci Onur Erim, Sputnik’e değerlendirdi. Erim raporun, öncülleri gibi toplumu belirli fikirlere alıştırma saikiyle yazıldığını savunarak “Mevzubahis olan enstitü ve benzer şekilde fikir beyan eden bu ‘düşünce kuruluşları’ aslında bir süredir, ‘Erdoğan 2023’te yenilebilir’ , ‘Erdoğan’ı yenme potansiyeli olan lider aday adayları var’ ve ‘Erdoğan 2023’te seçimi kazansa bile Türkiye daha da kötüye gidecek’ gibi fikirleri empoze etmeye çalışıyorlar” diyor.

‘RAND’ın odağında TSK vardı’

Hem RAND hem de Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nün hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu savunan Erim “Her iki raporun hedefinde de Erdoğan var. Ancak bu enstitüden farklı olarak RAND, ABD silahlı kuvvetlerine bağlı, fonlanan bir kuruluş ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni konu alarak belki de TSK içinde olduğunu düşündüğü bir takım damarları kendi saflarına çekmeye çalışmış olabilir” ifadelerini kullandı.

‘Bu enstitünün ABD’deki İsrail lobisinin resmi organı olduğu bilinen bir gerçek’

Erim “ABD’de Erdoğan’a nispeten yakın olan ismin ABD Başkanı Donald Trump olduğunu da kabul edersek, Erdoğan’a aleni karşıt olan Pentagon ve onun bünyesinde bulunan RAND Corporation’ın Erdoğan’ın aleyhinde yayın yapması zaten hiç şaşırtıcı değil. Tabii, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nün de ABD’deki İsrail lobisinin resmi organı olduğunu düşünürsek, bu kuruluşun da Netanyahu başta olmak üzere İsrail devletinin şiddetle karşı olduğu Erdoğan’ı hedef almasında da şaşılacak hiçbir şey yok” diye devam etti.

‘ABD, Erdoğan’ın kendilerine biat etmeyeceğini anladı’

ABD’nin Erdoğan’ın kendilerine biat etmeyeceğini anladığını dile getiren Erim “Trump hariç ABD Erdoğansız bir Türkiye rüyasında, çünkü Erdoğan’ı kendilerine biat ettiremeyeceklerini sonunda anladılar. Raporun kaleme alınma sebebi belli olmakla birlikte, Erdoğan’ın çevresine tutulan merceğin aşırı yüzeysel olduğu kanaatindeyim. Zira Erdoğan’ın ekibini ve niteliklerini açıklayan kısım, 4-5 gazeteyi okuyarak yazabileceğiniz neredeyse magazinsel değerlendirmelerden ibaret gibi gözüküyor” diye ekledi.

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