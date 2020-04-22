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    S-400 Türkiye'de

    Korotçenko: Türkiye'nin 'gökyüzünün anahtarını' elde tutmanın önemini gayet iyi anlıyor

    © Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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    Washington'un Ankara'yı Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı konusunda yeniden uyarmasını değerlendiren Rus askeri uzman Korotçenko, Türkiye'nin 'gökyüzünün anahtarını' elde tutmanın önemini gayet iyi anladığını belirtti.

    NATO üyeleri, Kovid-19 salgınında birbirine yardım bile gönderemez ve üye ülkelere neredeyse tüm yardım Türkiye’den giderken; Washington’ın Ankara’ya S-400 uyarıları sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yaptırımları en üst düzeyde değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

    'ABD tehditlere devam edecek'

    Sputnik'e demeç veren Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi ve 'Natsionalnaya Oborona' Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, ABD'nin tehditlerine devam edeceğini vurguladı.

    Korotçenko, "Türkiye'nin S-400 sistemleri satın alması nedeniyle ABD'nin uğradığı itibari ve mali kayıplar çok yüksek olduğu için bu tür tehditler sonsuza dek devam edecek. Önceden yaptırım tehdidinde bulunan ABD'liler, Türkiye'yi bu sistemleri devreye almaktan vazgeçirmek ve sözleşmeyi feshettirmek için her şeyi yapacak" diye konuştu.

    'Koronavirüs sürecinden sonra ikinci anlaşma imzalanabilir'

    Bunun başarısız bir girişim olacağının aşikar olduğunu ve Türkiye'nin pozisyonunu değiştirmeyeceğini kaydeden Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Ankara, gökyüzünün anahtarlarının elde tutulması gerektiğini çok iyi anlıyor. S-400 alımı, Türkiye'ye en başta hava sahası kontrolü alanındaki egemenlik verecek. Günümüzde savaşlar, yüksek hassasiyetli silahlarla veya füzelerle yürütülüyor. S-400'ler Türkiye için ulusal savunmanın temel unsuru olurken ABD, baskı ve manipülasyon girişimlerini sürdürecek. Ankara'nın boyun eğmeyeceğinden eminim, ABD'nin baskı girişimleri kesinlikle perspektifsiz. Koronavirüsle ilgili durum istikrara kavuştuktan sonra ikinci anlaşmanın imzalanması bekleniyor."

    Rus uzman, Ankara'nın Washington'dan ve yaptırımlarından çekinmemesi gerektiğini, zira bunların sadece tehdit olduğunu söyledi.

    'ABD'nin tehditleri sözde kalacak'

    ABD'nin Patriot sistemleri konusunda hiçbir taviz vermediğine ve Türkiye'ye indirim yapmadığına da dikkat çeken Korotçenko, "Askeri kapasitesi bakımından ABD'nin ardından ikinci sırada yer alan bir NATO ülkesinin Rus füze savunma sistemi alması Washington için kabul edilemez bir durum, ABD'ye vurulan büyük bir darbe. Dolayısıyla ABD'liler gelecekte de Ankara'ya baskı için her yola başvuracak ancak bunların genel olarak sözde kalacağını düşünüyorum" diye vurguladı.

    Ankara'nın S-400 kararını yaptırım tehditleriyle karşılayan ABD yönetimi, Türkiye ile yapılan F-35 anlaşmasına atıfla 'Türkiye'nin hem F-35'e hem de S-400'e sahip olamayacağı' görüşünde.

    Reuters'a daha önce açıklamalarda bulunan Türkiye'den bir yetkili ise, Türkiye'nin S-400'leri aktive etme konusunda bir plan değişikliği bulunmadığını ve nisan ayı için hazırlanan planın koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    F-35, Yaptırım, S-400, ABD, Rusya, Türkiye
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