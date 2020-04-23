Rusya’dan gelip Adana'da karantinaya alınan üniversite öğrencisi: Yetkililer süreçte bizi hiç yalnız bırakmadı

Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın tahliyesi kapsamında Rusya'daki Türk vatandaşları da Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Adana Havalimanı'na iniş yaparak ülkeye döndü. Kafilenin içerisinde bulunan ve 14 günlük karantina sürecini Gençlik ve Spor Bakanlığı Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu'nda geçirecek olan St. Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi öğrencisi Vasfi Sel, Rusya’dan ülkeye dönüş sürecini, Sputnik’e anlattı.

‘2 hafta önce Türkiye’ye uçak kalkacağı bilgisi aldık’

Uçağa bindiği ana kadar 2 haftalık bir prosedür sürecinden geçtiğini, bu süreçte de hem Türk hem Rus yetkililerin yardım ve yönlendirmeler yaptığı anlatan Sel “Malum, Rusya’dan önce dünyanın çeşitli Avrupa ülkeleri, Çin ve İran gibi bir çok noktadan tahliyeler başlamıştı. Bu esnada da Rusya’daki vatandaşların da Türk Büyükelçiliği ve Türk konsolosluklarına bireysel talepleri oluyordu. Benim çevremden de benzer talepte bulunanlar olmuştu. Ben talepte bulunmadım ancak konsolosluk ve büyükelçilik yetkililerinden 2 hafta önce Türkiye’ye uçak kaldırılacağı bilgisi geldiğinde dönüş yapmaya karar verdim” diye anlattı.

‘St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Moskova Büyükelçiliği hep yanımızdaydı’

Sel “Bize ‘Eğer burada herhangi bir yerde okuyorsanız okuduğunuz fakültedeki hocalarınızla ve üniversitenizle iletişime geçiniz’ denildi. Konuya ilişkin Moskova Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Alper Alp bizimle iletişime geçti. Onlardan onay gelince, başvuru yaptım. Ben malum St. Petersburg’da okuyorum, o yüzden Türkiye’ye dönmek için Moskova’ya uçmam gerekiyordu. Bunun için de seyahat izni… Bu meselenin çözümü için de önce Petersburg Valiliği’ne talepte bulunduk ve iznimizi aldık. Daha sonra Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Eğitim Müşavirliği, 2 hafta boyunca her gün bizimle telefonda süreci takip etti. Bize birebir yapmamız gerekenleri anlattı. ‘Gidin okulla görüşün, St. Petersburg Başkonsolosluğu’yla biz konuşacağız, onlara izni aldılar mı, nasıl olacak, biz size Moskova’dan izni alacağız’ dediler. Bize taahhütnameleri yolladılar. Biz o taahhütnameleri verdik. Taahhütnameler ise Türkiye’de 14 gün boyunca KYK yurdunda karantinaya alınmamızla ilgiliydi” dedi.

Vasfi Sel Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye gelen tahliye uçağındaki bavullar Adana Havalimanı'ndan dezenfekte ediliyor.

‘Rusya’dan gelen kafilede çoğunluk inşaat sektörü çalışanı’

Rusya’dan gelen kafilenin yaklaşık çeyreğinin öğrencilerden oluştuğunu çoğunluğun ise inşaat sektörü çalışanlarından oluştuğunu söyleyen Sel “Rusya’dan 181 kişi geldik. Boeing 737-800 uçağıyla geldik. Uçak zaten alabileceği maksimum yolcuyla geldi. Gelenlerin dörtte biri öğrenci, kalanı ise Rusya’da halihazırda çalışan insanlar. Sektör olarak da, rahatlıkla söyleyebilirim ki, çoğunluk inşaat sektörü çalışanlarıydı” diye anlattı.

‘Sınavları sebebiyle okullarından izin alamayan öğrenciler ve şehirden ayrılmak istemeyen iş sahipleri var’

Peki Rusya’da kalan Türkler kimler? Sel bu soruya “Öğrenciler özelinde şunu söyleyebilirim; dekanlıkları izin vermeyenler kaldılar. Mesela benim üniversitemdeki sınavlar Skype üzerinden yapılabiliyor, hocalarımla görüşüp yapacağım. Dolayısıyla benim Türkiye’ye dönmemde bir sakınca yoktu. Ama bazı üniversitelerde arkadaşların sınavları olacak ve online olup olmayacağı kesinleşmediği için dekanlıklarından izin çıkmadı. Rusya’daki bazı işletme sahipleri de dönmek istemedi. Kiminin ise bütçesi yetmedi. Zira ülkeye dönmenin ciddi bir maliyeti var. Örneğin ben St. Petersburg'dan Moskova’ya uçakla gitmek için 500 liraya denk gelen bir ödeme yaptım. Türkiye’ye gelişim 322 dolara tekabül etti” dedi.

‘Ankara’ya inecektik izin çıkmayınca Adana’ya indik’

Sel, önce kendilerine Ankara’ya ineceklerinin söylendiğini ancak Adana’ya indiklerini anlatarak “Bize önce Ankara denildi ama Ankara için izin çıkmadı. Ankara semalarında uçarken de ‘Adana’ya ineceksiniz’ dediler. Adana’ya indik, burada bir KYK yurduna getirdiler. Çukurova Üniversitesi’nin yakınlarındayız. Normal şartlarda burası 3 kişilik bir oda ama ben odada tek kişi kalıyorum. Yanımdaki yataklara başka insanlar gelmeyecek, bu odayı 14 gün boyunca sadece ben kullanacağım. Ben çıktıktan sonra oda dezenfekte edilecekmiş” dedi.

‘Bu süreçte Türk-Rus yetkililerin koordinasyonu tamdı’

Türkiye-Rusya koordinasyonun St. Petersburg’ta çok iyi bir şekilde sürdüğünü aktaran Sel “St. Petersburg’ta konsolosluğumuzun çalışanlarının yerel yetkililerle çok koordine bir şekilde çalıştıklarını söyleyebilirim. Çünkü süreç bizim için çok hızlı ve rahat bir şekilde ilerledi. Moskova ya da başka şehirlerde nasıl oldu, onu bilmiyorum. Ama şunu gördüm; ben Moskova’daki havalimanına geçtiğimde orada, bir önceki sabah çok erken saatlerde, başka yerlerden mesela Dağıstan’dan, Çeçenistan’dan gelen öğrenciler olduğunu gördüm. Çok uzun saatler zorlu koşullarda bekliyorlardı. Ama bunda ne yetkililerin ne de kendilerinin yapabileceği bir şey var. Rusya gerçekten çok büyük bir ülke ve uçağın kalkacağı tek yer Moskova’ydı. Bilet satışı da sadece 5 noktadan yapılıyordu. mesela ben St. Petersburg’ta Türk Hava Yolları’nın ofisinden gidip satın aldım. Moskova’dakiler, Yekaterinburg’takiler, Krasnodar’dakiler ve Kazan’dakiler benim gibi yapabiliyordu. Bunun alternatifi telefonla rezervasyon yaptırılıp Moskova Havalimanı’nda satın almaktı. Dağıstan’dan, Çeçenistan’dan gelenlerin yolculuğu bu sebeple biraz daha uzun ve zorluydu” diye ekledi.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.