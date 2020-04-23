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    '100 yıl önce Rusya'nın Türk halkına destek vermiş olmasından dolayı gururluyuz'

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    Türk mevkidaşlarını TBMM'nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle tebrik eden Rus milletvekili Markov, "100 yıl önce Rusya'nın Türk halkına destek vermiş olmasından dolayı gururluyuz" dedi.

    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili, Rusya Toplumsal Odası üyesi, Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, "Mevkidaşlarımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümü için tebrik ediyorum. Bu, yeni Türk devletinin kurulmasında belirleyici bir adımdı. Kendi geleceğini kendi ellerine almak ve emperyalist güçlerin dikte etmeye çalıştığı koşulları değiştirmek isteyen Türk halkının iradesi bu şekilde tezahür etmiş oldu. Zamanında Sovyet Rusya’nın Türk halkına yeni devletini kurma konusunda büyük yardım ve destek sağlamış olmasından dolayı gururluyuz" ifadelerini kullandı.

    Rusya ve Türkiye’nin birbirleri için çok önemli olduğunu ve ilişkileri geliştirmeye ilgi duyduğunu kaydeden Markov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "O zamandan beri ilişkimiz birçok aşamadan geçti. Yükseliş dönemi de oldu, krizler de oldu. Ama şimdi yeniden güzel ilişkilere sahibiz. Bu ilişki, iki halkın dost olmak isteğine dayanıyor, NATO ve Avrupa Birliği’nin iradelerini bize dayatma çabalarına karşı koymak zorunda olduğumuz benzer jeopolitik duruma dayanıyor. Rusya ve Türkiye, Doğu Avrasya’nın iki kilit gücü. Eğer etkili stratejik partnerlik ve hatta ittifak kurmaya başarırsak bu Doğu Avrasya’ya yeni gelecek, halklarımız için daha hayırlı bir gelecek sağlar. Halihazırda Rusya ve Türkiye, ekonomi ve turizm alanında, liderler ve parlamentolar seviyesinde çok iyi ilişkilere sahip. Şimdi sivil toplum, medya ve uzmanlar topluluğu düzeyindeki ilişkileri geliştirmemiz, kendi stratejimizi ve politikamızı birlikte biçimlendirmemiz gerekiyor."

    Rusya ve Türkiye parlamentoları arasındaki dostluğa da değinen Markov, şu değerlendirmede bulundu:

    "Duma ve TBMM arasında çok iyi işbirliği var, ortak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu çalışıyor. Bu gruba Rusların yanı sıra, Türk halkları dahil Rusya’da yaşayan diğer halkların temsilcileri de yer alıyor. Parlamentolar arası dostluk grubu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişimiyle 8 yıl önce kurulan Toplumsal Forumu ile işbirliği yapıyor. Bu işbirliği sorunsuz ilerliyor, ama biraz daha dinamik olması kimseye zararı olmayacak. Bu nedenle yeni girişim ve projelerle gelecek olan herkese minnettar olacağız."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Türk-Rus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Destek, SSCB, Kurtuluş Savaşı, Sergey Markov, TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye, Rusya
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