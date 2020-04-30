Beyşehir Gölü'nün imara açıldığı iddiasına Belediye Başkanı'ndan yanıt: İnşaat yok, beton yok

Konya Beyşehir'in Bağımsız Belediye Başkanı Adil Bayındır, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir’in çevresinin imara açıldığına yönelik iddiaları RS FM'de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.

Daha önce Beyşehir'de 3 dönem Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra bağımsız olarak son seçimi kazanan Bayındır, "Sahil boylarını yemyeşil yapmış 2, milyon ağaç dikmiş Adil Bayındır, imar planı yapacak ve doğayı katledecek. Mümkün mü? Mümkün değil. Ben buralıyım Beyşehir benim suyum" dedi.

Bayındır sözlerine şöyle devam etti:

"İmar planı yapılmıyor. Beyşehir milli park olan bir gölümüz. Ben değil, milli parklar tarafından yapılan düzenlemeler var Beyşehir gölünün kıyısında. Kuş gözlem kuleleri, piknik ve mesire alanları, çadır kurma alanları gibi doğaya dokunmadan... Beyşehir gölünün dört bir yanıyla ilgili milli parkların koyduğu kıstaslar var. Kültür Tabiat Varlıklar Kurulu'nun koyduğu kayıtlar var, burada yapılan bir imar planı yok. İnşaat yok beton yok. Gölün kenarında bulunan Karaburun plajı yılların plajı. Gelişi güzel, disiplinsiz, her yerden girişi olan, çöp atılan, bir sürü rezilliğin olduğu bir yerdi. Bir kardeşimiz Davut bey İzmir’den geldi, Üstünler Belediyesinden Milli Parklardan da burayı kiraladı ve düzenli bir şekle soktu. O bıraktıktan sonraki iki yıldır çok berbat bir halde. Ben belediye olarak milli parklara müracaat ettim. Planladım. Beton bina ya da otel yapmayacağız. Ağaçlık bölgenin hemen kenarında çadır kamp alanı mevcut. 25 civarı bungalov var."

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