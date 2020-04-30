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    Aytun Çıray

    Rus vekil, İYİ Partili Çıray'ın sözlerini yorumladı: Türkiye'de bazı güçler Suriye'de çözüme hiç ilgi duymuyor

    © AA / Muhammed Selim Korkutata
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    İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray'ın açıklamalarını değerlendiren Rus vekil Şvitkin, Türkiye'deki bazı güçlerin Suriye'de çözüme hiç ilgi duymadığını vurguladı.

    Cumhuriyet gazetesine konuşan Çıray, Türkiye'nin Suriye politikasının hatalı olduğunu, Rusya'yla ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini, Suriye hükümetiyle diyaloğa ihtiyaç olduğunu ve Rusya ile ABD'nin Suriye'de sınır konusunda anlaştığını savundu.

    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Sputnik'e verdiği demeçte Çıray'ın sözlerini değerlendirdi.

    'Yapıcı ilişkileri engellemek için her yola başvuruyorlar'

    Rus vekil, "Ne yazık ki Türkiye'de, Suriye'de çözüm bulunmasına hiç ilgi göstermeyen bazı güçler var. Rus-Türk ortak devriyesi de dahil olmak üzere, Suriye'yle ilgili anlaşmalarda tanımlanan bölgelerin oluşturulması için Astana formatı kapsamında kurulan yapıcı ilişkileri engellemek için her yola başvuruyorlar. Dolayısıyla Türk yönetiminin ve genel olarak Türk toplumunun bu vekil gibi düşündüğünü söyleyemeyiz. Bu, Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması da dahil, Rusya ve Türkiye'nin yapıcı ilişkiler kurma yolundaki eylemlerinin mantığına ters. Rus ve Türk liderler tarafından belirlenen ilkeler ve kurallar, her şeyden önce bu sorunların çözümüne ve ilerleme kaydedilmesine katkı sunuyor. Tüm sorunlar, Rusya ve Türkiye tarafından, Suriye yönetiminin mutlaka katılımıyla çözülüyor" dedi.

    İdlib'deki Rus-Türk işbirliğini değerlendiren Şvitkin, bu bölgedeki durumun iki ülkenin sürekli eşgüdümlü hareket etmesini gerektirdiğinin altını çizdi.

    'Çıray'ın sözleri sadece suni gerilim oluşturmaya hizmet ediyor'

    "İdlib'deki durum çok kırılgan ve Rusya ile Türkiye'nin gerilimin tırmanmasının önüne geçmek için durumu sürekli izlemesi ve müdahalede bulunması gerekiyor. Ancak bugün itibarıyla iki ülke arasındaki tüm anlaşmalara uyulduğunu düşünüyorum" diye devam eden Şvitkin, Çıray'ın açıklaması minvalindeki açıklamaların maalesef sadece suni gerilim oluşturmaya hizmet ettiğini vurguladı.

    Şvıtkin, Çıray'ın Türkiye ile Suriye yönetimleri arasında diyalog kurulması gerektiğine dair sözlerini de yorumladı.

    'Ankara ile Şam'ın diyalog kurmasından memnuniyet duyarız'

    Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın başında bulunduğu meşru bir hükümet bulunduğunun ve Suriye'nin ulusal çıkarlarının gözetilmesi, toprak bütünlüğünün sağlanması için çeşitli ülkelerin etkileşimde bulunması gerektiğinin mutlaka anlaşılması gerektiğini kaydeden Şvıtkin, Ankara ile Şam arasında diyalog kurulmasından ancak memnuniyet duyabileceklerini ekledi.

    Çeviren: Fatih Kuduğ

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    Etiketler:
    Yuriy Şvıtkin, Aytun Çıray, İYİ Parti, Suriye, Türkiye, Rusya
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