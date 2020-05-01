Yaşlı mültecinin ağır yükü

Diyarbakır sokaklarında geçimini kağıt toplayarak sağlayanların sayısı her geçen gün artarken, çoğunluğu da Suriyeli mülteciler oluşturuyor. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Diyarbakır’a gelen Suriyeli mülteciler, geçimini farklı işlerde çalışarak sağlıyor. Kimisi inşaat işinde çalışıyor, kimisi günlük yevmiye karşılığında, kimisi kağıt toplarken, kimisi de dileniyor. Kadın, çocuk, yaşlı her yaştan mülteciyi Diyarbakır sokaklarında çalışırken görmek mümkün.

Bunlardan biri de yaklaşık 65 yaşındaki yaşlı bir mülteci.

© Sputnik / Sertaç Kayar Suriye’nin Halep kentinden savaştan kaçan yaşlı mülteci, kendisi gibi yaşlı eşiyle birlikte çöplerden kağıt ve karton toplayarak geçimini sağlıyor.

Arabadaki ağır yükün altında yorgun düşen yaşlı mülteci, kalabalığın arasında sırtını reklam panosuna dayayarak dinlenmeye çalışıyor. Bu sırada eşi de elinde bir çuvalla çöplerden topladığı kağıt ve kartonları arabaya yerleştiriyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar Yaşlı çift işlerini tamamladıktan sonra bir poşet içindeki sebze ve meyve ile Bağlar’daki evlerinin yolunu tutuyor.

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