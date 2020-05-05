Korona sonrası ilk özgürlük günü: ‘İtalya hayatında hiç unutamayacağı bir tarihe uyandı’

İtalya’da 11 Mart’tan bu yana süren sokağa çıkma yasağı kademeli olarak gevşetildi. İtalyanlar neredeyse iki aya yakın süredir ilk defa evden dışarı çıktı. Özgürlüğün ilk gününü Floransa’da yaşayan Devrim Soylar, “Dün akşamdan heyecanlanmaya başlamıştım sanki yarın çok önemli bir sınavım varmışçasına. Karantinadaki 60 günümü doldurmuştum. İtalya’da resmi ilandan birkaç gün öncesinde kendimizi karantinaya almaya başlamıştık. İtalya 4 Mayıs 2020 günü hayatında hiç unutamayacağı bir tarihe uyandı bugün. Herkesin sokaklarda olacağı şenliklerin başlayacağı ya da bayram havası olmamasını tercih ederek, bunun endişesini yaşayarak sabah kalkınca dışarıya baktım. Gördüğüm tablodan mutlu oldum. Karantinaya girdiğimde kış aylarındaydık ama bugün hava 26 dereceydi. Biraz hüzünlüydü. Dışarıda her şey değişmiş” ifadelerini kullandı.
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REUTERS / ANTONIO PARRINELLO‘Belgelerimiz hala yanımızda’
Soylar, şöyle devam etti: “Evim şehrin meydanına bakıyor. 2 Ay boyunca kurulan, herkesin maskesini takıp sosyal mesafeye kuralına uyarak alışverişini yaptığı bir pazar vardı. Herkesin yüzünde endişe vardı. Maskesini takmış, sosyal mesafeye uyan insanlar. Küçük dükkanlar açılmış ve çok uzun kuyruklar vardı. Herkes sessizdi. Bugün için açıklanan kararnamede, küçük esnaf yavaş yavaş kapılarını açacak fakat maskesiz girilmeyecek, sosyal mesafe kuralına uyulacak, parklar ve bahçeler belki açılacaktı, kademe kademe her şeyin açılacağı ama her zaman kendimizi belgelendiren kağıtlarını yanımızda tutmamız söylenmişti.
‘Türkiye için bayram büyük bir sınav’
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