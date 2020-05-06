‘Türkiye’nin yüzde 79’u ofise gitmiyor, yüzde 85 ülke genelinde sokağa çıkma yasağını gerekli görüyor’

Türkiye’nin üçte ikisi yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını sebebiyle endişeli. Söz konusu bulgu, Kadir Has Üniversitesi bünyesinde 3-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen “Koronavirüs Kamuoyu Algıları” araştırmasının sonucu. Kamuoyu araştırmasının sonuçlarını basın toplantısı aracılığıyla paylaşan Prof Dr. Mustafa Aydın, Türk halkının yüzde 73,3’ünün koronavirüs yüzünden ‘çok endişeli’ veya ‘endişeli’ olduğunu; ‘ne endişeli ne endişesiz’ kesimin halkın yüzde 19’unu oluşturduğunu ve yalnızca yüzde 8’lik kesimin virüs sebebiyle hiçbir endişe taşımadığını anlattı.

Yüzde 41, salgının sebebinin Çinlilerin beslenme şekli olduğunu düşünüyor

Toplam 26 ildeki 18 yaş üstü bin kişi ile çevrimiçi video görüşmeleriyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türk halkı koronavirüs salgınını en yüksek oranda Çinlilerin gıda ve beslenme şekline bağlıyor. Katılımcıların yüzde 41’i ‘Bu salgın Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı sebebiyle başladı’ derken yüzde 18’lik kesim virüsün biyolojik silah olarak üretildiğine, yüzde 10.1 insanların vahşi yaşam sahalarına müdahil olması sebebiyle hastalığın yayıldığına, yüzde 9.5 salgının sebebinin ‘dünyadaki genel ahlaksızlık’ olduğuna ve yüzde 8.6 ise Kovid-19’un mevcut virüslerin dönüşümünün bir sonucu olduğuna inanıyor. Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 7’si salgını ‘ilahi takdir’ veya ‘kıyamet alameti’ gibi uhrevi sebeplere bağlıyor.

Çalışanların yüzde 79’u ofise gitmiyor

Türk halkının neredeyse yarısı koronavirüse yakalanma riskini yarı yarıya bulurken, yüzde 30.3’ü yakalanma olasılığını ‘yüksek’ veya ‘çok yüksek’ buluyor. Koronavirüsten korunmak için alınan bireysel önlemlerin başında yüzde 96 ile sık sık elleri sabunla yıkamak ve yüzde 95.4 ile mecbur kalmadıkça evden çıkmamak yer alırken, yüzde 78.7’lik bir çoğunluk da çözümü işe gitmemekte buluyor.

Yüzde 40 hükümetin salgınla mücadelesini başarılı buluyor

Araştırmaya katılanların yüzde 39,9’u koronavirüs konusunda hükümetin politikalarını ‘başarılı’ veya 'çok başarılı' bulurken; halkın yüzde 30,6’sı bu politikaları 'başarılı bulmadığını' veya 'hiç başarılı bulmadığını' beyan ediyor. Bunun yanı sıra, toplumun yaklaşık yüzde 40’ı salgınla mücadele kapsamında hükümetin aldığı önlemleri 'yeterli' veya 'çok yeterli' bulurken, yüzde 34,5’i yeterli bulmadığını belirtiyor.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilanını gerekli görenler yüzde 85

Hükümetin aldığı önlemlerden; okulların tatil edilmesi, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi, spor karşılaşmalarının iptal edilmesi gibi düzenlemeler toplumun geneli tarafından desteklenirken, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi yüzde 84,6 oranı ile listenin son sırasında yer aldı. Ancak önlem listesinde en son sırada yer alan ‘topyekun sokağa çıkma’ yasağına bile destek neredeyse yüzde 85 gibi çok yüksek bir oranda.

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