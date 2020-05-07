Rus uzman, 'Almanya, Türkiye’nin gönderdiği maskeleri gizlemek istedi' iddialarını değerlendirdi: Avrupa’nın ruhunda var

Rus uzman Vadim Truhaçev, Türkiye’nin gönderdiği maskelerin Almanya tarafından gizli tutulmak istendiği iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Truhaçev, yardımları kabul edip gizlemenin Avrupa’nın ruhunda olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi öğretim görevlisi ve Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Doç. Vadim Truhaçev, Türkiye’nin, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine 2 milyon maske göndermesini ve Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın tepki gelebilir diye maskeleri gizli tutmak istediği iddialarını Sputnik’e değerlendirdi.

Söz konusu eyalette Türklerin yoğunluklu olduğuna dikkat çeken Truhaçev, “Birçok kentte Türkler nüfusun çoğunluğunu oluşturuyor. Bu nedenle elbette Türkiye bu konuda yurtdışındaki vatandaşlarına yardım etmek, onları sıkıntıda bırakmamak ve ayrıca oradaki Türklerden, özellikle de Almanlara entegre olmuş olanlardan ekstra puan almak niyeti üzerinden hareket etti” ifadelerini kullandı.

‘Avrupa gizlice yardım kabul eder ama başkasına yardım etmez’

‘Her türlü insani yardım siyasi açıdan olumlu izlenim edinme amacı taşır’

Avrupa’da bu tür insani yardımları kabul etmekle ilgilibelirten Truhaçev, “Eyalet yönetiminin yardımı gizlemek istediği biliniyor. Aslında bu, Avrupa ülkelerinin ruhunda var . Yardımı reddetmiyor, ancak gizli tutmak istiyorlar. Bu arada kendileri de başkalarına yardım etmiyorlar” dedi.

Vadim Truhaçev, her türlü insani yardımın, bir yere destek olmanın yanı sıra yerel halkın gözünde siyasi açıdan olumlu izlenim oluşturmak amacı taşıdığını da ekledi.

Truhaçev, “Türkiye İsveç’e de yardım gönderebilirdi, bu ihtimali göz ardı etmiyorum. Orada da sıkı kısıtlayıcı tedbirler uygulanıyor, ölüm oranı da düşük değil, yardımın gereksiz olmayacağı açık. Ayrıca İsveç’te de çok sayıda Türk yaşıyor” dedi.

Alman kamu yayıncılık kurumu ARD’nin Türkiye muhabirinin imzasıyla Tagesschau internet portalında yer alan haberde, Türkiye'nin Kuzey Ren Vestfalya eyaletine 2 milyon koruyucu maske gönderdiği belirtilmişti.

Ancak Tagesschau, maske yardımın kabul edilip edilmemesi konusunda Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında tartışma yaşandığını ileri sürmüştü. Haberde ayrıca Maas’ın 'Türkiye’deki insan hakları ihlalleri' sebebiyle yardıma dair kaygıları olduğu dile getirilmişti.

Çeviren: Tuğba Bolat

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