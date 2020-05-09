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    Rus uzman: Rusya, ABD’nin aksine Türkiye’yi eşit ortak olarak görüyor

    Baltık Bölgesi Bilgi Destek Departmanı
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    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (156)
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    Rusya’dan Türkiye’nin bir parti daha S-400 savunma sistemi satın almasına yönelik görüşmelerin halen sürdüğü şeklinde gelen açıklamayı değerlendiren Rus askeri uzman Korotçenko, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerinin üretimine katılacak olmasının önemine dikkat çekti ve Moskova’nın Ankara’yı eşit ortak olarak gördüğünü vurguladı.

    Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi ve 'Natsionalnaya Oborona' Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde Rusya’dan Türkiye’nin bir parti daha Rus S-400 savunma sistemi satın almasına yönelik görüşmelerin halen sürdüğü yönünde gelen açıklamayı değerlendirdi.

    Korotçenko, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerinin üretimine katılacak olmasının önemine dikkat çekti ve Moskova’nın Ankara’yı eşit ortak olarak değerlendirdiğini vurguladı.

    ‘Katılımın ölçütlerini Türk havacılık ve uzay endüstrisinin imkanları belirler’

    Katılımın ölçütlerinin Türk havacılık ve uzay endüstrisinin imkanları ile belirleneceğini söyleyen Korotçenko, S-400, askeri sanayi ve elektronik teknolojileri alanında en önde gelen başarılar düzeyinde çok karmaşık bir sistemdir. Rusya bu bağlamda Türkiye'ye teknoloji transferi yapmaya hazır, fakat her şey Türk havacılık ve uzay endüstrisinin bu tür teknolojilere ne denli duyarlı olduğuna bağlı. Ticari koşulların öne çıktığı bir düzenleme yapılacak, ancak her iki tarafın da çıkarları dikkate alınacak” diye konuştu.

    ‘Türk yapımı şasi ya da elektronik teçhizat unsurları olabilir’

    Rus askeri uzman, Türkiye’nin üretim için hangi detayları sağlayabileceğini de şöyle netleştirdi:

    “İlk etapta S-400’ler için Türk yapımı şasiler kullanmamız mantıklı olur. Şu anda Rus yapımı şasi kullanılıyor. Belki de elektronik teçhizatlar için de Türk yapımı unsurlar olabilir. Görüşmeler sürecinde Türkiye’nin bu sistemlerin üretiminde mühendislik açısından nasıl bir katkı yapmaya hazır olduğu netleşecek.”
    S-400 Türkiye'de
    © Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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    ‘Türkiye’nin dış baskılara karşı güçlü olması önemli’

    Korotçenko, “Şu anda Türkiye için en önemli şey, kendi ulusal çıkarlarını savunmak, Türkiye’nin dış baskılara karşı güçlü olması önemli. ABD’nin Türkiye’ye sürekli olarak şantaj yaptığını görüyoruz. Patriot’lar anlaşmasında Türkiye, elindeki sistemlere hakim olamıyordu, zira Amerikan hava savunma sistemlerinin ihracata yönelik versiyonları, ABD’nin silahlarını sattığı şu veya bu ülkenin silahlarının üzerindeki kontrolü devam ettirmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

    Türkiye’nin Rus yapımı avcı uçakları da satın alabileceğini vurgulayan Korotçenko, bu konuda da ortak üretimle ilgili bir takım alternatiflerin mümkün olduğunu savundu:

    ‘Su-57 örneğine göre beşinci nesil avcı uçağının ortak üretimine başlanabilir’

    “Ya Su-35 olur, ya da Türkiye, Rusya ile birlikte Su-57 örneğine göre beşinci nesil avcı uçağının ortak üretimine başlayabilir. Mesele şu ki, ülkelerimiz arasında daha önce çelişkiler yaşansa bile bunlar küresel çelişkiler değildi, stratejik olarak Moskova Ankara'yı eşit bir ortak olarak değerlendiriyor, Türkiye’nin egemenliğine saldıran ve onu küçük ortak olarak gören Amerikalıların aksine Türkiye'ye saygı duyuyor.”

    Çeviri: Erkan Kurtuluş

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (156)
    Etiketler:
    Türkiye'nin Rusya'dan s-400 alımı, Su-57, S-400, ABD, Türkiye, İgor Korotçenko, Rusya
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