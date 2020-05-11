SGK, Kovid-19 vakalarını ‘iş kazası’ saymayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni tip koronavirüs Kovid-19'la ilgili milyonlarca kişiyi etkileyecek bir genelge yayınladı. Bu genelgeyle birlikte Kovid-19, iş kazası statüsünden çıkarıldı. SGK Başkanlığı’nın 7 Mayıs tarihli ilgili genelgesinde, “Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmeti sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir” denildi. Söz konusu kararın ayrıntılarını ve olası sonuçlarını Sosyal Güvenlik Uzmanı ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt Sputnik’e anlattı.

Doç. Dr. Kurt “Malum, Kovid-19 tüm dünyayı olumsuz yönde etkiliyor. Bu salgın çalışma hayatını, çalışanları, insanları, sosyal ve ekonomik hayatı tehdit ediyor. Bu anlamda da ülkemizde koronavirüs ile ilgili olarak özellikle iş kazası sayılıp sayılmayacağı konusunda ciddi belirsizlik ve tartışmalar vardı. Kimi görüşlere göre bu bir meslek hastalığı olmalıydı. Kimi görüşlere göre de iş kazası kabul edilmeliydi. Kimi görüşlere göre de hastalık olarak kabul edilmesi gerekiyordu. SGK Başkanlığı bununla ilgili yaptığı genelgeyle belirsizliği ortadan kaldırdı. SGK koronavirüsün bir salgın olduğunu dolayısıyla iş kazası ve meslek hastalığına girmediğini duyurmuş oldu” dedi.

‘Kovid-19’a yakalanan pek çok kişi, ileride iş kazası talebiyle dava açacaktır’

Kurt “Ancak salgının iş kazası ve meslek hastalığı kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili tartışmalar devam edecektir. Bu olumsuz süreç sonlandığında ve yeni normal hayata geçildiğinde bu tür Kovid-19 pozitif vakasına maruz kalan çalışanların geçirdikleri bu hastalığı iş kazası sayılması talebiyle yargıya başvurması olasıdır. Geçmişte salgının ‘iş kazası’ kabul edildiği yalnızca bir yargıtay kararı var ama bu da çok eski bir karar. Şahsen, Kovid-19 pozitif vakasına maruz kalanların iş kazası talepleriyle birlikte yargıda dava açacağını düşünüyorum. Ancak iş kazası sayılabilmesinin koşulları var. Bu koşullar salgın vakalarında tam gerçekleşmiyor. Meslek hastalığı sayılabilmesinin koşulları var, onun koşulları da tam gerçekleşmiyor. Muhtemelen yeni normal dönemde, diğer ülkelerin de nasıl bir yol haritası izledikleri değerlendirilecek ve yargı süreçleri işletilecektir” diye ekledi.

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