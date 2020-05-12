65 yaş üstü akranları 4 saat gezerken boya tezgahı kuran Kadir Amca: Beklediğim iş olmadı, harçlığımı çıkaramadım

65 yaş üstü vatandaşlar 7 hafta sonra dışarı çıktı. İzmir Tire’de yaşayan 83 yaşındaki Kadir Kayak, 4 saatlik izninde ayakkabı boyadı. RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programına katılan Kayak, ‘’60 yıldır bu işi yapıyorum. Ne yapalım kızım hasta. Başka çarem yok ki. Ama beklediğim kadar iş olmadı, harçlığımı çıkaramadım‘’ dedi.

Kadir Kayak, Atilla Güner’e yaşadıklarını şöyle anlattı:

“60 senedir ayakkabı boyacılığı yapıyorum. 65 yaş üstüne 4 saat izin çıkınca ben de boya sandığımı aldım dışarı çıktım. Beklediğim kadar iş olmadı, harçlığımı çıkaramadım. Sadece birkaç kişi geldi. Devletten 65 yaş üstü yardımı alıyorum, onunla geçiniyoruz. Bin TL’lik yardım da geldi eşime verdiler. Eşim ve kızımla beraber yaşıyoruz. Kızım Alzheimer hastası. Evde çok canımız sıkıldı. Gezmek istiyoruz ama gezemiyoruz. Sokağa çıkma yasağı kalkınca boya tezgahımı alıp dışarı çıkacağım, başka çarem yok ki. Eski müzisyenim, ramazanda davul çalardım, düğünlerde davul çalarım, boyacılık yaparım. Yaşlandık, düğünlere de gidemiyorum, tezgahımı aldım boyacılık yapıyorum. Tire belediyesi bize yardımcı oluyor.”

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