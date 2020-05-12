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    Özgür Özel

    CHP'li Özel: Beni darbecilikle suçlayan Ömer Çelik, kendi partisinde eleştirilmiş

    © AA / Fatih Kurt
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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202005121042028656-chpli-ozel-beni-darbecilikle-suclayan-omer-celik-kendi-partisinde-elestirilmis/

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel , kendisini 'darbeci söylemde bulunmakla' suçlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le ilgili ilginç bir kulis bilgisini gündeme taşıdı.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası canlı yayınında , "AK Parti içinde, bana karşı bu iddiaların inandırıcı olmadığı ve partinin bu iddiayı kaybettiğini söyleyenler olmuş" dedi.

    CHP'li Özel, şu ifadeleri kullandı:

    "15 Temmuz gecesi AK Partililere telefon açıp 'Meclis'i açmalıyız, demokrasiye sahip çıkmalıyız' diyen o görevi inanarak yapan Özgür Özel'e 'darbeci' diyorlar. Ağzımdan pek sık kullanmadım bir kelime de çıkmıştı o akşam. AK Parti grup başkanvekillerine 'Meclis'e girmeye çalışıyoruz, merak etmeyin bu adamlara karşı sizin yanınızdayız deyip' bir de küfür ettim o darbecilere.

    Darbeyi gerçekleştirmek isteyenlere karşı demokrasi mücadelesini gerçekleştirmişiz, dört dörtlük bir duruş sergilemişiz, 'Demokrasinin arkasındayız, darbenin karşısındayız' demişiz. Her 15 Temmuz'da Anadolu Ajansı bana geliyor belgesel çekmeye onlarla da konuşuyoruz. Darbeye tiyatro diyenler olduğunda, kamuoyunun bir kısmından 'AK Parti'ye yalakalık mı yapıyorsun' diye haksız eleştirilerin gelmesine rağmen 'Dört başı mahmur bir darbeydi' demişim.

    'Cümlemi kesip 'darbeci' dediler'

    Bir cümlem var cümleyi kırpıp kullanıyorlar. Radyo Sputnik sayesinde hatırlatalım burada makas olmaz, kesinti olmaz. Cümlenin kendisi şu; 'Geldiğiniz sandık sizi götürecek, geldiğiniz gibi gideceksiniz. Zira milletin sıtkı sıyrıldı.' Devamında şunu söylüyorum; 'Saray rejiminin sonu geliyor. Bununla birlikte yapılan riyakatsiz atamaların da sonu gelecek.' Bu arkadaşlar 'Saray rejiminin sonu geliyor'dan kestiler, bunu aktrollerin eline verdiler, mümkün olduğunca yaygınlaştırdılar. Geçen gün bana 'Darbe çığırtkanlığı yapmaya utanmıyorsun' diye tepki gösteren birisine al bakalım izle deyip linki gösterdim bana Whatsapp’tan yazmıştı. İzleyip aradı, 'Hakkını helal et oruçluyum, hakkını yedik bizi de kandırmışlar' dedi.

    'Ömer Çelik benden özür dilemeli'

    Bunu yapan başta Ömer Çelik. Çünkü ben açıklamayı yapmışım. Ben darbe çığırtkanlığı yapmışsam 2-3 saat sonra çıkıp bir şey desene? Bütün gece geçmiş, gece trollerin operasyonu gelmiş, ertesi gün 13.40'ta çıkmış benim açıklamamın üstünden 1 gün 40 dakika sonra demiş ki; 'CHP'liler darbe çığırtkanlığı yapıyor.' Ömer Çelik'in çıkıp özür dilemesi gerekir benden ama özür dilemez çünkü provakasyonun ve manipülasyonun sözcülüğünü üstlenmiş durumda. Bugün de çıkmış darbe sözleri kullanarak, 'Genelkurmayımıza hakaret ettiniz' diyor. Ben 'Darbeyi yapacaksam düttürü leyla ordusuyla mı yapacağım?' diye sordum. Ben darbenin karşısında durmuş birisiyim. Tankın, tüfeğin bağlı olduğu kişi senin Genelkurmay Başkanın. Polisin, jandarmanın bağlı olduğu kişi senin İçişleri Bakanın. Eğer darbe tehdidi görüyorsan, kendi içindeki bazılarına güvenmiyorsun demektir.

    'Perde arkası bilgi' iddiası

    Ben size bir perde arkası vereyim. İspata muhtaç. Aldığım bilgiyi şuradan aldım diyemem ama perde arkası. Dün AK Parti'de yapılan toplantı ve değerlendirmede, 'Bu işten karlı çıkmadık, bu işte inandırıcılığımızı kaybettik. Adamlar sordular biz darbeyi hangi güçle yapacağız, genel başkanları da sordu, 'Genelkurmaya bağlı değil mi kuvvet komutanları?' diye. Özgür Özel 15 Temmuz'un muhalefet kanadında, CHP'de en güçlü figürüydü öyle bir şeye sarıldık ki inandırıcılığımız kalmadı' denilmiş ve Ömer Çelik eleştirilmiş. Parti içinden ağır eleştiriler gelince Ömer Çelik, yeni bir açıklama yapmış. 'Darbeci sözlerle Genelkurmay'a iftira attılar. Aslında darbe tehlikesi yok' diyor şimdi de."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, darbeci, Ömer Çelik, AK Parti, Darbe, Özgür Özel
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