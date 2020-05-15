Prof. Kadıoğlu: 'Tedbir alın' diyorlar, ne yapacaklar, güneşi mi engelleyecekler?

Mikdat Kadıoğlu şunları söyledi:

'Gölgeni görmüyorsan gölgeye kaç'

© REUTERS / Osman Orsal İstanbul Valiliği'nden hava sıcaklığı uyarısı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde hissedilecek

'Korona bir afettir'

Korona bir afettir ama afet yönetimi gibi ele almadılar. Ne yaparsak hastanelerin kapasitesini aşmayız. Türkiye afet müdahale planı çalıştırmalı onun yerine vefa sosyal yardım kurumu kurdular ama işin içinde belediye yok. Belediyeler bir şey yapmaya kalktı bir çok polemik oldu. Afet yönetiminde normale dönmek diye bir şey yoktur, normal düzene dönüş vardır. Depremden sonra normale dönülmez mesela. Çürük binası vardı tekrar oraya mı dönecek vatandaş?"

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