SODEV Başkanı Aksoy: Cemevi duvarına yazı yazmak neyse cami hoparlöründen şarkı çalmak aynı saygısızlık

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Başkanı Ertan Aksoy, İzmir’de cami hoparlöründen Çav Bella şarkısının çalınmasını RS FM’de, Atilla Güner’le Akşam Postası programında değerlendirdi. Aksoy, ''Cami hoparlöründen ezan haricinde yayınlanan her şey inanca saygısızlıktır. Cemevinin duvarına olumsuz yazı yazmak ne ise caminin hoparlöründen başka bir şey yayınlamak aynı ölçüde saygısızlıktır’’ dedi.

SODEV Başkanı Ertan Aksoy şunları söyledi:

''Kabul edilebilir bir şey değil. Sosyal Demokrat olarak da, Sosyal Demokrasi başkanı olarak da caminin hoparlöründen bırakın Cav Bella çalmayı, Ezan haricince yayınlanan her şeyi inanca saygısızlık olarak görürüz. Twitter’daki birkaç trolün yaptığından en ufak bir farkı yoktur. Cemevi duvarına olumsuz yazı yazmak ne ise caminin hoparlöründen başka bir şey yayınlamak aynı ölçüde saygısızlıktır. Biz inananın da inanmayanın da hakkını korumak açısından bakarız. İnananın inanma hakkını, inanmayanın da inanmama hakkını savunuruz. İnançlar konusunda kör olmayı tercih ederiz. Etnik aidiyette inanç konusunda insanlar kendini nasıl tanımlıyorsa bizim için referans noktası odur. Sen şu etnik siteye aitsin deme hakkını ve haddini görürüz kendimizde ne de birinin inancını, gerçek inancı bu değil deyip tartışma hakkını görürüz kendimizde. O yapılan net saygısızlıktır’’.

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