Moskova’da Dünya Kudüs Günü etkinliği düzenlendi

Bugün, Ramazan ayının son Cuma günü, Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Müslümanları Dini İdaresi geleneksel olarak Dünya Kudüs Günü’nü düzenliyor. Bu sene etkinlik Moskova Merkez Camisi’nde gerçekleşti, ancak alışılan formatta değil, online olarak yapıldı.

Kudüs Gününde Müslümanlar, tektanrılığın beşiği olan Kudüs şehrinin Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar için eşit önemini vurgulamaktadır.

Etkinlikte konuşan Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Şeyh Ravil Gainutdin, Kudüs’ün kaderinin, inançlarına bakılmaksızın, barış ve dostluk içinde yaşamak isteyen, hoşgörü ve iyi komşuluk bağlarını yaymaya çalışan içten inananların elinde olacağına dair güvenini ifade etti.

Gainutdin, “Kudüs bir barış şehri, ve tüm dünyaya ait olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe ayrıca T.C. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da katıldı. Büyükelçi konuşmasında şunları söyledi:

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