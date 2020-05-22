CHP: İsrail ve ABD’nin Filistinlileri yok sayan adımları kabul edilemez

İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ‘Yüzyılın Anlaşması’nı hayata geçirme yolunda attığı adımlarına CHP’den tepki geldi.Partiden yapılan açıklamada “İsrail ve ABD’nin Filistinlileri yok sayan adımları kabul edilemez. İsrail, Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’nin ilhaktan derhal vazgeçip 1967’de işgal ettiği topraklardan da çekilmeli” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla açıklanan ‘Yüzyılın Anlaşması’nın hayata geçirilmesi adına İsrail’in attığı adımlara Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, yayınladığı basın açıklamasında “İsrail’de yeni kurulan koalisyon hükümetinin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak attığı adımlar, bölgesel ve küresel ölçekte istikrar ve barış çabalarına yaşamsal bir tehdit oluşturmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada “İsrail, söz konusu plan çerçevesinde, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini İsrail toprağı olarak kabul etmek ve Ürdün Vadisi’ni ilhak etmek istemekte, bu doğrultuda girişimlerde bulunmaktadır. İsrail bu yasadışı ilhak ve işgal tehdidinden vazgeçmeli ve bu çabayı somutlaştıran adımları derhal durdurulmalıdır. İsrail-ABD ortaklığının Filistin topraklarının geleceğine Filistinlileri yok sayarak karar vermeye çalışmaları kabul edilemez” denildi.

‘İsrail, öncelikle 1967 savaşında işgal ettiği topraklardan çekilmeli’

Çeviköz’ün açıklaması “Bu yönde atılan adımlar, diğer bölge ülkelerini de soruna müdahil kılacak, bölgede bulunan Filistinlilerin zorunlu olarak göç etmesine neden olabilecek ve bir kıvılcım büyük bir çatışmanın başlamasına neden olacaktır. Filistin’in ABD ve İsrail’le yapılan anlaşmalardan çekileceğini açıklaması ve İran başta olmak üzere bölge ülkelerinin İsrail’in yasadışı işgal çabasına verdikleri tepkilerin sertleşmeye başlaması bölgemizin geleceği için endişe verici gelişmelerdir. İsrail öncelikle, BM’nin defalarca vurguladığı üzere ‘1967 Savaşı’nda işgal ettiği topraklardan çekilmeli ve Kudüs’ün statüsünü değiştirmeye yönelik faaliyetlerine de son vermelidir” diye devam etti.

‘İktidar tarafgir tutum sergilemeseydi, bugün Ankara sorunlar büyümeden arabuluculuk yapabilirdi’

“CHP olarak Filistinlilerin yanındayız” vurgusu yapılan açıklamada “İktidar tarafgir bir Ortadoğu politikası izlemeseydi, İsrail’e yönelik olarak kamuoyu önünde başka, kapalı kapılar arkasında başka bir tutum takınmasaydı ve Türkiye bölgedeki bütün meşru aktörlerle yakın ilişkilerini muhafaza edebilseydi, İsrail’in Filistinlilerin topraklarını ve geleceğini tek taraflı olarak belirlemeye yönelik bu yasadışı adımları böylesine cüretkâr bir biçimde atması söz konusu olmayacak, Ankara güvenilir bir arabulucu olarak sorunlar büyümeden masadaki yerini alabilecekti. Bu nedenle, iktidarı da İsrail’e yönelik olarak izlediği ikiyüzlü politikayı terk etmeye, Filistin halkının haklarını samimi olarak savunmaya ve tarafları masaya oturtacak etkin bir diplomasi izlemeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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