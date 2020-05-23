Rusya Müslümanlarından Türkiye’deki dindaşlarına Ramazan Bayramı mesajı

Rusya Müftüler Konseyi ve Moskova Bölgesi Ruhani İşler İdaresi Başkanı Müftü Ruşan Hazrat Abbyasov, Sputnik Türkiye üzerinden ilettiği kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın kardeşler! Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi Başkanı Şeyh Ravil Gaynutdin ve Rusya’da sayıları milyonlarca olan ümmetin adına ve şahsen kendi adıma Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum! Bu bayram gününde, yüce Rabbimizden hayırlı işlerimizi ve davranışlarımızı kabul etmesini, bizi ve sevdiklerimizi kötü olan her şeyden korumasını, ülkelerimize barış ve istikrar bahşetmesini diliyorum.

Rusya ve Türkiye Müslümanları birbirine güçlü, zamanın sınadığı kültürel ve dini bağlarla bağlı. Ruhani liderlerimiz, Müftüler Konseyi Başkanı Şeyh Ravil Gaynutdin ve Diyanet İşleri Başkanı Dr. Ali Erbaş’ın desteği sayesinde Rus-Türk Toplumsal Forumu da dahil olmak üzere çeşitli platformlarda yararlı eğitim projeleri hayata geçiriliyor.

Yüce Rabbimizin izniyle Ramazan Bayramı’mızın insanoğlunun yaşadığı tüm talihsizliklerin sonunu belirleyeceğine ve en kısa zamanda olağan yaşam tarzımıza geri döneceğimize güveniyorum.

Sayın dindaşlar, bir kez daha tüm samimiyetle bayramınızı kutluyorum! Sizlere huzur, hayırlar ve uyum diliyorum!”

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