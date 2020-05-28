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    Camilerde cuma namazı hazırlığı ve cemaate uyarılar

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    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1009)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202005281042136510-camilerde-cuma-namazi-hazirligi-ve-cemaate-uyarilar/

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerde 2.5 ay aradan sonra yarın ilk kez cuma namazı kılınacak. Belirlenen camilerde kılınacak olan cuma namazı için dezenfektasyon çalışması yürütülürken, gelecek kişilerin seccadelerini getirmeleri istendi.

    Türkiye’de, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart 2020 tarihinden bu yana ibadete kapatılan camiler yarın açılıyor. 2,5 ayın ardından yarın Türkiye genelinde belirlenen camilerde ilk cuma namazı kılınacak.

    Cuma namazının kılınacağı camilerde bugün itibariyle dezenfektasyon çalışmaları yapıldı. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami’de de yarın kılınacak cuma namazı için dezenfektasyon çalışmaları yapıldı. Uzun bir aradan sonra tekrar kılınacak olan cuma namazı için bazı tedbirler alındı.

    Cuma namazı, sadece belirlenen camilerde kılınacak

    Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, “Allah’a çok şükürler olsun bu salgınla mücadelede olumlu sonuçlardan dolayı nasip olur ise 2.5 aydan sonra yarın itibari ile bütün ülkemizde ve Diyarbakır’ımızda Cuma namazımızı cemaatle birlikte eda edeceğiz. Cuma namazını sadece bazı camilerimizde eda edeceğiz. Bu camilerin isimleri Diyarbakırımızda ve tüm ülkemizin müftülük internet sitelerinden yayınlandı. Sur ilçemizde Diyarbakır’ın en büyük camisi olan ve Anadolu’nun en eski ibadet yerlerinden olan ve 5. Haremi Şerif olarak bilinen Ulu Camimizde yarın uzun bir aradan sonra ilk hutbemizi okuyacağız. Bunun yanında Behram Paşa Camimizde, Nebi Camimizde, Parlı Safa Camimizde, Şeyh Yusuf Camimizde, Ali Paşa Camimiz gibi avluları açık olan alanlarda Cuma namazımız kılınacak” dedi.

    © Sputnik / Sertac Kayar
    "Behram Paşa Camimizde, Nebi Camimizde, Parlı Safa Camimizde, Şeyh Yusuf Camimizde, Ali Paşa Camimiz gibi avluları açık olan alanlarda Cuma namazımız kılınacak.”

    ‘Hastalık belirtisi olanlar varsa Cuma’ya gelmemeli’

    Yarın kılınacak olan Cuma namazı için vatandaşlara çağrı yapan Fakirullahoğlu şu uyarılarda bulundu:

    “Bizim bu Cuma namazıyla alakalı vatandaşlarımızdan bu konuda bir anlayış bekliyoruz. Mutlaka bütün vatandaşlarımız Cuma namazını kılmak isteyecekler ama burada bir daha hatırlatmak adına 65 yaş ve üzeri, 20 yaş ve altı olan bütün vatandaşlarımızın ile ilgili sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı gelmemeleri gerektiğini buradan bir daha belirtelim. Ayrıca bir hastalık belirtisi olanlar varsa onların da Cuma’ya gelmemelerini talep ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın geldikleri vakit maskelerini takmaları, seccadelerini kendileriyle beraber getirmeleri ve namazın da dış alanlarda kılınacağı için sosyal mesafeye riayet etmeleri konusunda hem bizlere hem sahada olan görevli arkadaşlarımıza yardım etmelerini onlardan talep ediyoruz.”

    © Sputnik / Sertac Kayar
    "Ayrıca bir hastalık belirtisi olanlar varsa onların da Cuma’ya gelmemelerini talep ediyoruz."

    ‘1 saat 20 dakika süren cuma namazı, 20 dakikaya düşürülecek’

    Daha önce 1 saat Ulu Cami’de kılınan Cuma namazının 1 saat 20 dakika sürdüğünü hatırlatan Fakirullahoğlu, salgın nedeniyle yarın bu sürenin 20 dakikaya düşürüleceğini söyledi.

    Fakirullahoğlu “Biliyoruz ki uzun bir zamandan beri cuma namazı kılınmadı. Vatandaşlarımız bizim gibi aşkla bugünü beklediklerini de biz onların duygularına tercüman oluyoruz ama bu salgının insan hayatını tehlikeye attığı için insan hayatının kıymetli olduğunu bildiğimiz için bu ibadetlerimizin daha sonraki zamanlarda sürekli olarak yapabilmemiz için konulan bu tedbirlere riayet etmelerine biz buradan vatandaşlarımızdan istiyoruz. Cuma namazımız normal vakitlerde ulu cami için 1 saat 20 dakika sürüyordu. Yarınki cuma namazımız daha kısa olacak. 20 dakika içinde bitireceğiz ki hem vatandaşla temassız daha az minimum düzeyde bir temas olması için. Açık alanda olduğu için mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak kısa süre süreler ile kısa hutbe ile musafaha yapılmadan vatandaşın bir an önce alandan ayrılmalarını gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

    © Sputnik / Sertac Kayar
    "Açık alanda olduğu için mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak kısa süre süreler ile kısa hutbe ile musafaha yapılmadan vatandaşın bir an önce alandan ayrılmalarını gerçekleştirmiş olacağız."

    Sayı kısıtlaması olacak

    Cuma namazı kılınacak tüm camilerde dezenfektasyon çalışması yapıldığını ifade eden Fakirullahoğlu şunları söyledi:

    “Şu an Diyarbakır’ın tamamında özellikle Sur’da Büyükşehir Belediyemiz ve Sur Belediyemiz aracılığıyla bütün camilerimizin dezenfektasyonu yapıldı. Sahalar hepsi deterjanla temizlendi. Rahatlıkla ibadet yapılabilecek bir ortam hazırlandı. Yarından itibaren Ulu Camimizin avlusunda ve dış mekanda her bir cemaatimizin kılabileceği alanlarda belirlenecek. Bandajlarla sınırlar çizilecek.

    © Sputnik / Sertac Kayar
    "Sahalar hepsi deterjanla temizlendi. Rahatlıkla ibadet yapılabilecek bir ortam hazırlandı."

    Cami cemaati gelince de kendi yerinde namaz kılacak. Normalde Ulu Camimiz 8 bin cemaatimizin iç alanı ve dış alanıyla rahatlıkla cuma namazı kıldığı bir cami. Şu anki alınan kararlardan ve tedbirlerden dolayı Ulu Cami avlusu ile dış tarafında toplam 1000’e yakın cemaatin namaz kılabileceğini ön görüyoruz. Lütfen herkes bulunduğu yerde namazını kılsın. Daha sonraki günlerde bu salgından kurtulunca tekrar omuz omuza tekrar kılacağız.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1009)
    Etiketler:
    Cuma namazı, Cami, Diyarbakır
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