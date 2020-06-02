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    Rusya'nın en iyi avcı uçakları

    Rus uzman: Türkiye'nin Rusya'yla avcı uçakları alanındaki işbirliği yapması, Ankara'ya çifte fayda sağlar

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    Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, 5. nesil Milli Muharip Uçağı TF-X'in üretilmesi konusunda Rusya'nın Türkiye'ye yardım edebileceğini belirtti. Rus uzman Rojin ise, bu işbirliğinin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin çifte fayda elde edeceğini söyledi.

    Şugayev, Ekotürk kanalına verdiği demeçte Rusya'nın TF-X'in üretimi alanında Türkiye'yle işbirliği yapma imkanı gördüğünü kaydederek, "Rusya'nın yeni hava araçları geliştirme ve üretme alanındaki denetimi dikkate alındığında, burada teknolojik destek sunabileceğimiz ilgi çekici alanlar var. Uçak motorları, uçak yönetim sistemleri, uçak ergonomisi, uçak ekipmanları, pilotların güvenlik araçları gibi alanlarda önerebileceğimiz şeyler var ve bu tür konular istişare edildi" dedi.

    Şugayev, Türkiye'nin TF-X uçaklarını üretip dünya pazarına sunması halinde TF-X ile Rus 5. nesil savaş uçağı Su-57'lerin rekabete girebileceğinin de altını çizdi.

    'ABD'nin F-35 kararı Türkiye'yi alternatif arayışına soktu'

    Sputnik'e konuşan Rusya Askeri ve Politik Gazetecilik Merkezi uzmanı Boris Rojin, ABD'nin F-35'leri göndermeme kararı alması sonrası Türkiye'nin en yeni avcı uçakları almak için alternatif arayışına girdiğini söyledi.

    Rojin, "Türkiye, uzun süre F-35 programında yer aldı, programa yatırım yaptı ama proje donduruldu ve muhtemelen bu uçakları alamayacak. Şu anda Türkiye, ABD'den F-35 alınmaması halinde 4++ veya 5+ nesli modern uçakları kimden alacağı sorusu üzerine düşünüyor" diye konuştu.

    'Türkiye kendi askeri sanayi kompleksini geliştirmek istiyor'

    En yeni avcı uçakları alımında Türkiye'nin öncelikli olarak uçak teknolojilerini elde etmeye ilgi gösterdiğini söyleyen Rojin, "Türkiye'nin ilgisini hem araçların kendisi hem de ortak üretimde elde edebilecekleri ve Türk askeri havacılık sanayisini geliştirebilecekleri teknolojiler çekiyor. S-400 örneğinde de aynısı oldu. Türkiye, Rusya'dan sadece sistemleri değil, kendi sanayisini oluşturmak için sistemlerin üretimiyle ilişkili bazı teknolojileri de vermesini istedi. Bu, Türkiye'nin yurtdışı tedarik bağımlılığını azaltmak için kendi askeri sanayi kompleksini geliştirme amacıyla izlediği politikanın bir parçası" ifadelerini kullandı.

    'Rusya, uçakların yanı sıra üretim teknolojilerini de verirse...'  

    Rojin, Rusya ile Türkiye arasında havacılık alanındaki olası işbirliği hakkındaki görüşlerini ise şöyle aktardı:

    "Türkiye'nin ilgisini başta uçakların elektronik sistemleri olmak üzere motorlar çekiyor. Daha önce belirli aksamları yurtdışından almak zorunda kaldı ve bundan dolayı bazı yedek parçaları kendi üretemiyor. Eğer Rusya, sadece uçakları vermekle kalmayıp belirli üretim teknolojilerini de verirse, bu Türkiye için elbette çifte fayda olacak. Yani hem araçları ve aksamları hem de yerelde üretim imkanını elde etmiş olacak. ABD'liler, Türkiye'nin araç ve aksam konusunda dışarıya bağlı olması için Ankara'yı bu konuda kısıtlamaya çalışıyor. Rusya, sözleşme sonrası bakım hizmetleri konusunda daha geniş bir seçenek sunabilir ve böylece Türkiye, hem ekonomik hem de teknolojik fayda sağlayabilir."

    'ABD'nin F-35 yaklaşımı,Türkiye'yi bağımlılıktan kurtulma düşüncesine itti'

    ABD'nin F-35 konusundaki yaklaşımının son derece açık şekilde görüldüğüne de işaret eden Rus uzman, bu yaklaşımın Türkiye'yi tek taraflı dış tedarik bağımlılığından kurtulma ve kendi havacılık sektörünü geliştirme düşüncesine ittiğini vurguladı.

    Rojin, Rusya ve Türkiye'nin en yeni avcı uçakları alanında işbirliği yapmaları halinde Washington'un ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası aracılığıyla Ankara'ya baskı uygulama olasılığının yüksek olduğunun altını çizdi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    F-35, ABD, avcı uçak, Uçak, Türkiye, Rusya
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