Rus askeri uzman: Rusya ile iş birliği yapan Türkiye ABD ve NATO’nun yaptırımlarından artık kolayca etkilenmiyor

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya’nın Türkiye’ye Su-35 avcı uçakları tedarik etmeye hazır olduğunu, ayrıca Rus ve Türk uzmanların arasında havacılık ekipmanları ile hava savunma sistemlerinin ortak üretimi ile ilgili olanakların görüşüldüğünü açıkladı.

Sputnik'e konuşan Voenno-Promışlennıy Kuryer gazetesi köşe yazarı, emekli Albay Oleg Faliçev, iki ülke arasındaki iş birliğinin geleceği ve Ankara’nın elde edeceği avantajlar konusunda tahminlerde bulundu.

‘Türkiye uzun süredir NATO ve Avrupa’dan gelen ‘değerli’ direktiflerinden bağımsız politika izliyor’

“Konuyu öncelikle siyasi açıdan inceleyelim. Türkiye artık uzun zamandır NATO ve Avrupa Birliği'nden (AB) gelen sözüm ona ‘değerli direktiflerden’ ve önerilerden farklı, büyük ölçüde bağımsız bir politika izliyor. Bu, özellikle Rus askeri teçhizatının tedariki ile ilgili Türkiye’nin birçok kararında kendini gösteriyor.

Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın alma konusundaki benzersiz kararda da böyle oldu” diyen Faliçev, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Türkiye Sam Amca’nın bağırtılarına kulak vermeyip kendi güvenliğini düşünecek’

“Su-35’lerle ilgili anlaşmada ileriye yeni bir adım atılabilir. Türkiye, denizaşırı Sam Amca'nın bağırtılarına kulak vermeyecek, mantıklı ve haklı olarak her şeyden önce kendi güvenliğini düşünecek.”

Rus uzman, Su-35 jetlerinin özelliklerine değinerek, şunları söyledi:

‘Türkiye Su-35’lerle ordusunu ve savunma kabiliyetini güçlendirecek’

“Su-35, 4++ neslinin en yeni ve kusursuz uçağı. Su-35'in üzerinde geleceğin Su-57 avcı uçağının bazı ultra modern teknolojileri çalışıldı. Su-35 gerek Suriye’deki çatışmalarda, gerekse askeri görevleri yerine getirirken birçok durumda kendini en kusursuz şekilde ortaya koydu. Örnek verecek olursak bu yakınlarda Karadeniz’in hava sahasında Rusya’nın sınırlarına yakın uçan B-1B Amerikan stratejik bombardıman uçaklarına Su-35’lerle önleme yapıldı. Böylelikle Amerikalıların gerçekleştirdi kışkırtıcı uçuşlara yeterince ciddi bir yanıt verilmiş oldu. Bu nedenle Türkiye bu uçağı alarak şüphesiz kendi silahlı kuvvetlerini ve savunma kabiliyetini güçlendirecek. Ayrıca NATO’ya ait ya da farklı bir takım araçların tedarikine bağlı kalmayacak. Evet, NATO bundan memnun kalmayacak, fakat sonuçta bu Türkiye’nin kendi meselesi."

‘Ekonomik açıdan da Türkiye’nin yararına olur’

Faliçev, “Ekonomik açıdan belli ki Rusya, bu uçakların tedarikini, Amerikalıların Phantom’ları ve diğer uçakları için istediği fiyatlara kıyasla daha kabul edilebilir ve demokratik fiyatlara yapacağını önerdiği ortada. Yani bu anlaşma ekonomik açıdan da Türkiye’nin yararına olur” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye’nin hava savunma sistemlerinin ortak üretimi alanındaki iş birliği konusuna da değinen Faliçev, söz konusu iş birliğinin giderek genişlemeye devam ettiğini ve Türkiye’ye en modern füze savunma sistemlerinin teslim edildiğini vurguladı:

“Böylece Rus ekipmanlarının yardımı ile kendi hava sahasını ve hava savunmasını güçlendiren Türkiye’nin daha da bağımsız olması, ayrıca ABD’nin ve NATO’nun tutumu ile yaptırımlarından artık kolayca etkilenmemesi kaçınılmaz.”

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