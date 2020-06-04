Rus uzman: Ortaklıktan ittifak ilişkilerine geçiş, Rusya ve Türkiye'yi Avrasya'nın gelişiminde lider konuma getirecek

Rusya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Türk halkını kutlayan Rus uzman Sergey Markov, iki ülkenin bu süre zarfında ilerleme, modernleşme, çağdaş ekonomi ve modern bir toplumu tesis etme yolunda aktif işbirliği yaptıklarını vurguladı ve ilişkilerin geleceğine yönelik yorumlarda bulundu.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma eski milletvekili, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü, Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov, Rusya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Sputnik'e verdiği demeçte iki ülkenin arasındaki ilişkilerin geçmişini ve geleceğini değerlendirdi.

'Anka kuşu gibi küllerinden doğan iki ülke'

"Kardeş Türk halkının Rusya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. kuruluş yıldönümünü en içten duygularımla kutlarım. Sovyet Rusyası ve Türkiye Cumhuriyeti, Rusya ve Osmanlı imparatorluklarının çöküşünden sonra Anka kuşu gibi küllerinden doğan iki ülke. Sovyet Rusyası ve Türkiye Cumhuriyeti toplumlarının devrimci dönüşümlerini sağladı ve ülkelerini emperyalist güçlerin hegemonyasından ve parçalanmadan kurtardı" diyen Markov, şöyle devam etti:

"Rusya ve Türkiye, halklarının krizi aşmasına ve ilerleme, modernleşme, çağdaş bir ekonomi ve modern bir toplumu inşa etme yolunda ilerlemesine yardım ederek onlarca yıl boyunca aktif işbirliği yaptı. Yüzüncü yılını önümüzdeki yıl kutlayacağımız Moskova Anlaşması, bu işbirliğinin bir sembolü haline geldi."

Markov, "Yirmi birinci yüzyılın başında Rusya ve Türkiye yine aktif işbirliğine devam ediyor, en yoğun şekliyle çok yönlü ilişkileri sürdürüyor. Rusya ve Türkiye, emperyalist güçler olan ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) karşısında yeniden aktif işbirliği yapıyor. Rusya ve Türkiye, karşılıklı olarak uluslarını güçlendirerek yeniden aktif işbirliği yapıyor. Rusya ve Türkiye, sivil toplum düzeyinde yeniden aktif işbirliği yapıyor ve Rus-Türk Toplumsal Forumu bu noktada önemli bir rol oynuyor" diye konuştu.

Rusya ve Türkiye'nin bugün önde gelen iki lider olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan düzeyinde işbirliğine devam ettiklerine dikkat çeken Markov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yirmi birinci yüzyılın başında Rusya ve Türkiye sıradan vatandaşlar düzeyinde de önemli bir etkileşim halindedir. Milyonlarca turist Rusya'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Rusya'ya seyahat ediyor. İki ülkeden yüz binlerce yurttaşımız ortak aileler kurdu. Bizim en yakın görevimiz, işbirliğini siyasi sınıflar, medya ve uzman topluluklar düzeyinde güçlendirmek. Avrasya'nın gelişiminin stratejik meseleleri üzerine diyalog kurmalıyız."

Markov, "Eğer Rusya ve Türkiye stratejik ortaklıktan müttefik ilişkilere geçmeyi ve ortak Avrasya ekonomi pazarını kurmayı başarırsa, bu iki ülke Avrasya'nın gelişiminde lider konumunda olacak ve vatandaşlarının en üst düzeyde refahını sağlayacak, ayrıca dünya çapında büyük saygı görecek" ifadelerini kullandı.

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