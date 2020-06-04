Rus milletvekili: Rusya-Türkiye ilişkileri bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinde önemli bir faktör

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı, Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Milletvekili Dmitriy Savelyev, Duma adına Türkiye’yi Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin 100. yıldönümünü dolayısıyla tebrik etti.
Dmitriy Savelyev’in mesajında şu ifadeler yer aldı:
“Çok saygıdeğer Başkan! Devletlerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının yüzüncü yılında sizi ve sizin şahsınızda tüm dost Türk halkını içtenlikle tebrik ederim.
Modern Türkiye uzun bir yol kat etti ve bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan büyük bir enerji ve turizm merkezi. Özellikle, ülkelerimiz arasındaki dostluk ilişkilerinin, ekonomi alanındaki bir dizi büyük ortak projenin de gösterdiği gibi, iyi komşuluk ve ortak çıkarlar temelinde yoğun bir şekilde genişlediğini ve derinleştiğini belirtmek isterim.
Devletlerimizin yapıcı ve verimli işbirliğini başlatan olayın yıldönümü, şüphesiz halklarımız arasında çok yönlü bağların gelişmesinde bir başka kilometre taşıdır. Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinde önemli bir faktör olmaya devam edecek. İçtenlikle halklarımıza refah, mutluluk ve barış diliyorum.”
Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)