Rus milletvekili: Rusya-Türkiye ilişkileri bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinde önemli bir faktör

Rusya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Türk halkını kutlayan Rus milletvekili Dmitriy Savelyev, Rusya-Türkiye ilişkilerinin bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinde önemli bir faktör olduğunu belirtti.