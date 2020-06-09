Diyarbakır’da 10 Haziran itibariyle maskesiz dolaşmak yasaklanıyor

Diyarbakır'da hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Kurul, salgını önlemek için 10 Haziran tarihinden itibaren kent genelinde maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

Diyarbakır Valisi Hasan Basrioğlu yaptığı açıklamada "Değerli Hemşehrilerim, Diyarbakır genelinde maske kullanımı ve mesafe konusunda istediğimiz bir düzeye gelemedik. Bu nedenle toplum sağlığımızı korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10.06.2020 tarihinden itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkma ve dolaşma yasaklanmıştır" dedi.

Diyarbakır'da son 6 günde 200'ün üzerinde vaka tespit edilmiş ve birçok ilçede mahalleler karantinaya alınmıştı.

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