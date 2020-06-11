Yeni Türk-Yunan krizi mi geliyor?

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, egemenlik haklarını korumak için Türkiye’ye karşı askeri dahil tüm adımlar atmaya hazır olduğunu açıkladı.

Son dönemde zaten gergin olan Yunan-Türk ilişkileri, mülteci krizi ve Doğu Akdeniz’deki deniz sınırları, kıta sahanlığı tartışmaları ve sondaj çalışmaları nedeniyle hızla krize doğru ilerlemekte.

Bu gidişatın sonucu ne olabilir? Krizi önleme yolu var mı?

Bu konuda Sputnik’e konuşan Dış Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Programlar Başkanı, Emekli Büyükelçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Türkiye ile Yunanistan arasında bazı ciddi sorunlar var. Ve bunların başında deniz sınırları. Bununla ilgili daha önce çeşitli toplantılar yapılmıştır. Ama sonuç alınamadı.

Türkiye, Yunanistan’la olan sorunlarına her zaman barışçıl yollardan yaklaşmış ve Atina’nın birtakım aşırı davranışlarını anlayışla karşılamaya çalışmış. Yunanistan’ın son yıllarda sıkıntılı dönemlerden geçtiği muhakkak. Şimdi belki kendilerini daha iyi hissediyorlar. İnşallah da öyledir.

Yunanistan’da şu anda iktidardaki yeni sağcı hükümet, birtakım sorunları daha kolay çözebileceği iddiasıyla oy topladı. Miçotakis hükümeti iktidara gelince aşırı bazı şeyler yapmaya başladı ve bunları hep Türkiye üzerinden yapmaya çalışıyor. Yeni hükümete göre, Türkiye sesini çıkarmaz çünkü Avrupa Birliği ile ilişkileri çok iyi değil. Şu anda Atina, Ankara’ya karşı köşeye sıkıştıralım ve talepleri arttıralım anlayışıyla hareket etmekte. Hatta Türkiye ile ilişkilerde silahlı müdahaleye kadar gidebileceklerini iddia ediyorlar.

Bunun gibi gereksiz gerginlik arttırmalarının Türkiye tarafından kabul edilmesinin zor olduğunu bilmeleri gerekir. Yunanistan’dan çıkan bu çatlak seslere rağmen Türkiye hala görüşelim, sorunlarımızı uluslararası kurallar gereği halletmeye çalışalım yaklaşımı içinde. Bunu iyi değerlendirmelerinde fayda var.'

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