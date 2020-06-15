'Antalya salgını çok iyi yönetiyor, çok güvenli; Rus misafirler için bu tatil fırsatı kaçmaz'

Eski Antalya Ticaret Odası Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında tatil hareketliliğinin başladığı Antalya’daki son durumu anlattı.
Rus turistlere çağrıda bulunarak, "Antalya salgını çok iyi yönetti ve tatil için çok güvenli" diyen Budak, şu ifadeleri kullandı:
'Her tür önlem alındı'
"Antalya'nın Avrupa'dan turist beklentisi sıfıra yakın. Rusya tarafında da salgınla ilgili sıkıntılar var ama Rus vatandaşların arasında yapılan araştırmada 'Tatil yaparsanız nerede yaparsınız?' sorusuna yüzde 70 Antalya cevabı alınmış. Bu sevindirici. Antalya turizminin önemli bölümü Rusya'dan gelen misafirlerle oluşuyor. Merak etmesinler her tür önlem alındı. Tatil için Antalya'yı tercih etmelerinde fayda var. Antalya çok başarılı yönetti salgını. Ölüm sayıları yok denecek kadar az. Sadece 13 kişi vefat etti. Antalya diğer 80 ile göre çok daha güvenli. O yüzden gönül rahatlığıyla burayı tercih edebilirler. Valilik ve İçişleri Bakanlığı tarafından denetimler yapılıyor, otellerdeki denetimi de Turizm Bakanlığı yapıyor. Açık büfelerde, şezlonglarda plajda tedbirler alındı. Odalar girerken ve çıkışta dezenfekte edilecek. Açılan oteller son derece güvenli. Hem de sahil bandımız pırıl pırıl. Yunuslar bile geri geldi. Bu fırsat kaçmaz diyorum Rus vatandaşlara."
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