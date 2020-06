Antalya Havalimanı Genel Müdürü Varol: Havalimanı tam kapasite olarak çalışıyor

-Antalya Havalimanı’nın faaliyeti açısından pandemi sonrası meydana gelen herhangi önemli değişiklikler var mı?

Tabii pandemi öncesi ve pandemi sonrasında ciddi farklılıklar var, ama bu farklılıklar bizim aslında son üç aydır hayatımız içinde olan farklılıklar, yani bunlar bizi çok şaşırtan farklılıklar değil. Havalimanında ne gibi önlemler aldık?: Önce maske kullanımını zorunlu hale getirdik, herkes maske kullanmak zorunda. Maskesiz havalimanına ayak basamıyorsunuz, bu sadece yolculara değil, personel olarak ta herkes maskeli olmak zorunda. İkinci konu, muhakkak sosyal mesafemizi koruyoruz. Yani insanlar arasında muhakkak bir mesafe olacak. Bu çok önemli, pandemiden en iyi koruma yöntemlerinden bir tanesi bu. Üçüncü de bu havalimanında gördüğünüz el dezenfektandır. Ellerimizi her daim temiz tutuyoruz. Bu da çok önemli.

Bir de her gelen yolcu ve her personel terminale her giriş noktasında bir termal kameradan geçiyor. Bu termal kamera sizin ısınızı ölçüyor. Ateşiniz varsa ve diğer semptom gösteriyorsanız hemen sizi karantinaya yolluyorlar ve gerekli işlemler, aşılama ve diğer sağlık önlemleri başlıyor. Bunlar daha önce olmayan ve şu anda yeni düzenle havalimanlarında yer alan önlemler. Ama dediğim gibi bunlar bizi çok şaşırtan değil, çünkü zaten normal günlük hayatımızda artık sosyal mesafeyi korumak, maske takmak, elimizi temiz tutmak zaten bir standartımız. Yani değişiklik var, ama şaşırtıcı değişiklikler yok. Bir de şu çok önemli: havalimanları terminaller kapalı olanlar birçok ülkeden birçok insanı bir araya getiriyorsunuz, burada havalandırma sistemi çok çok önemli. Biz burada mümkün olduğunca maksimum taze hava kullanıyoruz, yani içerdeki havayı tekrar çevirmiyoruz. Bu da havalimanımızı ziyaret edecek misafirlerimiz için bilmeleri gereken çok önemli bir detay.

-Yurt dışından gelen yabancı turistlere koronavirüs testi yaptırılacak mı?

Şu anda dediğim gibi normalde herkese bir test durumu yok. Gelen yolcular zaten zorunlu olan termal kameranın önünden geçecekler, bundan geçerken ateşiniz yüksekse buna bağlı olarak sizi karantinaya yollayıp gerekli önlemler alıyorlar. Ama eğer ateşiniz yoksa herhangi bir test size uygulanmayacak, pasaporttan geçerek giriş yapacaksınız.

Havalimanı şimdi tam kapasite olarak çalışıyor, tüm önlemleri almış çalışıyoruz, yolcularımızı misafirlerimizi bekliyoruz.

-Son olarak yurtdışındaki misafirlerinize mesajınız var mı?

Yurtdışındaki misafirlerimiz Antalya Havalimanına gönül rahatlığıyla gelebilirler, tüm önlemler alınmış durumda, her şey onların güzel bir tatil yapmaları için, bu konuda akıllarında hiç soru işareti olmasın. Bizler her türlü önlemimizi almış durumdayız.

