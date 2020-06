Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı: Otellerde her ay denetim yapılıyor

Türkiye'de görev yapan 50 büyükelçi ile çok sayıda yabancı gazeteci, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerinin anlatılacağı 'Yeniden Keşfet' tanıtım etkinliği için Antalya'da buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, düzenlenen etkinlik sırasında, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı yeni plaj sezon’un özelliklerini ve Türkiye’nin koronavirüs mücadele kapsamında aldığı önlemleri konusunda Sputnik’e anlattı.

Bu sezonda otellerin faaliyetlerindeki değişiklikleri biraz daha detaylı olarak anlatır mısınız?

Sağlıklı turizm sertifikasyon sistemi, 130 kriterden oluşan bir çalışmayı ifade ediyor. Oteller için konuşursak bu sistem restoranlardan tutun plajlara kadar tüm alanlarda bu Kovid-19’a göre nasıl uygulamalar yapılacağını belirtiyor. Şunu öncellikle söyleyeyim, otellerdeki tüm hizmetler aynen devam edecek, yani buraya gelen Rus turist geçen yıl hangi hizmetleri almışsa bu yıl da aynı hizmetleri alacak. Açık büfeden yemeklerini alabilecek, a la carte isterse kullanabilecek, havuza girebilecek, sahilde güneşlenebilecek, denize girebilecek.

Bu sertifikasyoda iki temel unsur var: birincisi sosyal mesafenin korunması, ikincisi ise Kovid-19’a göre hijyen önlemlerinin arttırılması. Biliyorsunuz, Türkiye’deki otellerin en önemli özelliği, hijyenin çok önemli olması. Biz bugüne kadar zaten buna çok önem veriyorduk, ama bu süreçten sonra Kovid-19’a özel daha çok hassasiyet gösterip farklı daha sık uygulamalar yapacağız. Ama en önemli konu sosyal mesafeninn korunması. Biz bu süreçte ne yaptık, mesela restoranlarda masalar arasındaki mesafeyi bir buçuk metreye çıkardık, yani insanların birbirine temasını en aza indirecek sosyal mesafeyi uygulayacak uygulamalar yaptık, bu aynı şekilde havuz etrafıyla ilgili. Havuz etrafındaki şezlong arasındaki mesafeleri ayırdık, bu sahil için de aynı şekilde gerçekleşti. Ama biliyorsunuz Antalya bölgesinde önemli özelliklerden biri, geniş mekanlarımızın olması, yani sahilimizin çok geniş olması, havuzla bahçelerimizin geniş olması, dolayısıyla bu noktada biz bunu avantajıya çevirip bu uygulamalar yapacağız, yani sosyal mesafenin korunacağı bir uygulama olacak.

Sertifikasyon sistemine dahi edilecek otellerde ileride sürekli olarak denetim yapılacak mı?

Bu sertifika zorunlu değil, ama şunu görüyoruz ki özellikle Antalya’da açmaya karar veren otellerin hepsi sertifikaya başvurup sertifikalarını alacaklardı. Dediğim gibi zaten standardımız yüksek işletmeler sacede bu Kovid-19’a özel uygularımız var, onları yapacağız. Mesela girişte misafirlerin ateşini ölçüyoruz, kayıtlarını alıyoruz, bütün bunlar yapılabilecek şeyler, otelimiz bunu gerçekleştiriyor, bu konuda endişemiz yok, çünkü burada yaşayan insanlar işlerine geri dönmek için, işletmeleri açmak için büyük heyecen içindeler, ve alınabilecek her türlü yöntemi sadece misafirler için değil, aynı zaman çalışanlar için de almak istiyoruz, dolayısıyla işletmelerimiz tüm önlemleri alıp sertifikaları alıyor. Ama bu sertifikayı bir kere almak yeterli değil, zaten sertifikasyon kurallarından biri de her ay denetim oluyor. Her ay anlaştığımız uluslararası denetem firması geliyor, işletmeleri denetliyor ve sertifikaları güncelliyor. Dolayısıyla sürekli kendini denetleyen bir mekanızma var. Ve iki ayda bir de gizli misafir otele gelip otelimizdeki uygulamaları denetliyor, yani son derece şeffaf ve güvenilir bir sistem bu.

Sizce önümüzdeki dönemde bu sertifikasyon mekanizması devam edecek mi?

Tabii bu hijyen kurallarına çok önem vereceğiz, ama hayatımız boyunca umarım Kovid-19 olmaz, yani bizim hayatımızın kuralı olmaz, ama burada uyguladağımız insan sağlığının ön plana çıktığı kurallar uygulayacağız, ama dediğim gibi bu Kovid-19’a yönelik hayat standardı olmaması lazım, ama biz her türlü önlemi alacağız.

Şu an yabancı turistler ülkeye gelmeye başladı mı?

Bunun için önce hava trafiğinin açılması lazım, biliyorsunuz yavaş yavaş hava trafikleri açıldı. Mesela Antalya’ya bazı ülkelerden, mesela Almanya’dan uçaklar inmeye başladı. Dolayısıyla tam bir turizm hareketine henüz dönülmedi, ancak Türkiye’nin özellikle Antalya’nın da hazır olduğu, işletmelerin alınabilecek her türlü önlemler aldığı, vaka sayısının hemen hemen yok denilebilecek kadar azaldığı bir dönemi yaşıyoruz, biz işletmelerimizi açacak duruma geldik, ülkelerdeki bu seyahat uyarıları kalktıktan sonra iki ülke anlaşmasına göre de turizm faaliyeti başladığında tesislerimiz hazır, misafirlerini ağırlamaya bekliyor.

Bu dönemde turistler hangi kurallara mutlaka uymalılar?

Sonuçta dünya, tüm ülkeler özel bir dönemden geçiyor. Tüm ülkelerin kendi vatandaşlarına önerdiği uygun zamanda maske takılması, sosyal mesafenin korunması, yani herkes kendi üzerine düşen görevi yaptığında zaten insanlar kendi sorımluluklarını yerine getirmiş olacaktır, dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği tavsiyelere uymaları yeterli olacaktır.

Bilindiği gibi geçen sene Türkiye’ye gelen Rus turist sayısında rekor kırıldı. Bu yıl için Rus turist sayısı açısından beklentiniz ne?

Rusya hem Türkiye’de, hem Antalya’da birinci kaynak pazarımız konumunda. Geçen sene Antalya’da altı milyona yakın Rus turisti ağırladık. Tabii bir rakam vermek çok zor, işin ne zaman başlayacağı, ne zaman olacağı ile ilgili bir sorun var. Ama bu rakamdan daha çok, bizim bu turizm hareketini başlatmak bence bu sene için en önemli unsur. Dolayısıyla bence şu an en önemli konu, iki taraf arasında anlaşma sağlandıktan sonra Rus turizm hareketinin başlaması.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.