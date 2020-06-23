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    Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı

    Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı: Otellerde her ay denetim yapılıyor

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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202006231042303605-akdeniz-turistik-otelciler-birligi-baskani-otellerde-her-ay-denetim-yapiliyor-/

    Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Sputnik’e açıklamasında, koronavirüs salgınının bu yılki turizm sezonuna nasıl yansıyacağını, otellerdeki yeni çalışma ve güvenlik tedbirlerinin özelliklerini ve yeni sertifikasyon sistemini anlattı.

    Türkiye'de görev yapan 50 büyükelçi ile çok sayıda yabancı gazeteci, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerinin anlatılacağı 'Yeniden Keşfet' tanıtım etkinliği için Antalya'da buluştu.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, düzenlenen etkinlik sırasında, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı yeni plaj sezon’un özelliklerini ve Türkiye’nin koronavirüs mücadele kapsamında aldığı önlemleri konusunda Sputnik’e anlattı.

    Bu sezonda otellerin faaliyetlerindeki  değişiklikleri biraz daha detaylı olarak anlatır mısınız?

    Sağlıklı turizm sertifikasyon sistemi, 130 kriterden oluşan bir çalışmayı ifade ediyor.  Oteller için konuşursak  bu sistem restoranlardan tutun plajlara kadar tüm alanlarda bu Kovid-19’a göre nasıl  uygulamalar yapılacağını belirtiyor. Şunu öncellikle söyleyeyim, otellerdeki tüm hizmetler aynen devam edecek, yani  buraya gelen Rus turist geçen yıl hangi hizmetleri almışsa  bu yıl da aynı hizmetleri alacak. Açık büfeden yemeklerini   alabilecek, a la carte isterse kullanabilecek, havuza girebilecek, sahilde güneşlenebilecek, denize girebilecek.  

    Bu sertifikasyoda iki temel unsur var: birincisi sosyal mesafenin korunması, ikincisi ise Kovid-19’a göre hijyen önlemlerinin arttırılması. Biliyorsunuz, Türkiye’deki otellerin en önemli özelliği, hijyenin çok önemli olması. Biz bugüne kadar zaten  buna çok önem veriyorduk, ama bu süreçten sonra  Kovid-19’a özel daha çok hassasiyet gösterip farklı  daha sık uygulamalar yapacağız. Ama en önemli konu sosyal mesafeninn korunması. Biz bu süreçte ne yaptık, mesela  restoranlarda masalar arasındaki mesafeyi bir buçuk metreye çıkardık, yani insanların birbirine temasını en  aza indirecek sosyal mesafeyi uygulayacak uygulamalar yaptık, bu aynı şekilde havuz etrafıyla ilgili. Havuz etrafındaki şezlong arasındaki mesafeleri ayırdık, bu sahil için de  aynı şekilde gerçekleşti. Ama biliyorsunuz Antalya bölgesinde önemli özelliklerden biri, geniş mekanlarımızın olması, yani sahilimizin çok geniş olması, havuzla bahçelerimizin geniş olması, dolayısıyla bu noktada biz bunu avantajıya çevirip bu uygulamalar yapacağız, yani  sosyal mesafenin korunacağı  bir uygulama olacak.

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    Sertifikasyon sistemine dahi edilecek otellerde ileride sürekli olarak denetim yapılacak mı?

    Bu sertifika zorunlu değil, ama  şunu görüyoruz ki özellikle Antalya’da açmaya karar veren otellerin hepsi sertifikaya başvurup sertifikalarını alacaklardı.  Dediğim gibi  zaten  standardımız yüksek işletmeler sacede bu Kovid-19’a  özel uygularımız var, onları yapacağız. Mesela girişte misafirlerin ateşini ölçüyoruz, kayıtlarını alıyoruz, bütün bunlar yapılabilecek şeyler,  otelimiz bunu gerçekleştiriyor, bu konuda endişemiz yok, çünkü burada yaşayan insanlar işlerine geri dönmek için, işletmeleri  açmak için büyük heyecen içindeler, ve alınabilecek her türlü yöntemi  sadece misafirler için değil, aynı zaman çalışanlar için  de almak istiyoruz, dolayısıyla  işletmelerimiz tüm önlemleri alıp sertifikaları alıyor.  Ama bu sertifikayı  bir kere almak yeterli değil, zaten  sertifikasyon kurallarından biri  de her ay denetim oluyor.  Her ay anlaştığımız uluslararası denetem firması geliyor, işletmeleri denetliyor ve sertifikaları güncelliyor. Dolayısıyla sürekli kendini  denetleyen bir mekanızma var. Ve iki ayda bir de gizli misafir otele gelip otelimizdeki uygulamaları denetliyor, yani son derece şeffaf  ve güvenilir bir sistem bu.

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    Sizce önümüzdeki dönemde bu sertifikasyon mekanizması devam edecek mi?

    Tabii bu hijyen kurallarına çok önem vereceğiz, ama  hayatımız boyunca umarım Kovid-19 olmaz, yani bizim hayatımızın kuralı olmaz, ama burada uyguladağımız insan sağlığının ön plana çıktığı kurallar uygulayacağız, ama  dediğim gibi bu Kovid-19’a yönelik hayat standardı olmaması lazım, ama biz her türlü önlemi alacağız.  

    Şu an yabancı turistler ülkeye gelmeye başladı mı?

    Bunun için önce hava trafiğinin açılması lazım, biliyorsunuz yavaş yavaş hava trafikleri açıldı. Mesela Antalya’ya bazı ülkelerden, mesela Almanya’dan uçaklar inmeye başladı. Dolayısıyla tam bir turizm hareketine henüz dönülmedi,  ancak  Türkiye’nin özellikle Antalya’nın da hazır olduğu, işletmelerin  alınabilecek her türlü önlemler aldığı, vaka sayısının hemen hemen yok denilebilecek kadar azaldığı bir dönemi yaşıyoruz, biz işletmelerimizi açacak duruma geldik,  ülkelerdeki bu seyahat uyarıları kalktıktan sonra  iki ülke anlaşmasına göre de turizm faaliyeti başladığında tesislerimiz hazır, misafirlerini ağırlamaya bekliyor.

    Rus turistler
    © Fotoğraf : DHA
    Rus turistlerin yüzde 43'ü Türkiye'de tatil planlıyor

     

    Bu dönemde turistler hangi kurallara mutlaka uymalılar?

    Sonuçta dünya, tüm ülkeler özel bir dönemden geçiyor. Tüm ülkelerin  kendi vatandaşlarına önerdiği  uygun zamanda maske takılması, sosyal mesafenin korunması, yani herkes kendi üzerine düşen görevi yaptığında zaten insanlar kendi sorımluluklarını yerine getirmiş olacaktır, dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği  tavsiyelere uymaları yeterli olacaktır.

    Bilindiği gibi geçen sene Türkiye’ye gelen Rus turist sayısında rekor kırıldı. Bu yıl için Rus turist sayısı açısından beklentiniz ne?

    Rusya hem Türkiye’de, hem Antalya’da birinci kaynak pazarımız konumunda. Geçen sene Antalya’da altı milyona yakın Rus turisti ağırladık. Tabii  bir rakam vermek çok zor, işin ne zaman başlayacağı, ne zaman olacağı ile ilgili bir sorun var.  Ama bu rakamdan daha çok, bizim bu turizm hareketini başlatmak bence bu sene için en önemli unsur. Dolayısıyla  bence şu an en önemli konu, iki taraf arasında anlaşma sağlandıktan sonra Rus turizm hareketinin başlaması. 

     

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