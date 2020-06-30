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    'ABD'nin Türkiye'ye karşı oyununu oynama çabaları başarısızlığa mahkum'

    © REUTERS /
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    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (158)
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    Rus askeri uzman Korotçenko, ABD’li Senatör John Thune’un sunduğu Türkiye'nin elindeki S-400’leri satın alma teklifinin tamamen gerçek dışı olduğunu, Türkiye için hava sahasının güvenliğinin tüm ticari çıkarların üstünde olduğunu söyledi.

    ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Whip John Thune, 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda Türkiye’nin elinde S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınmasını mümkün kılacak bir düzenleme teklif etti.

    Senatör, Türkiye’nin bu teklifi kabul etmemesi durumunda ‘ülkeye daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini’ de ekledi.

    Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi ve 'Natsionalnaya Oborona' Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, "Bu teklif tamamen gerçek dışı. Çünkü Türkiye için hava sahasının güvenliğini sağlama konusu tüm ticari çıkarlardan daha üstün. Ayrıca Amerikalılar, Türkiye’nin Rus sistemlerden vazgeçmeye hazır olduğunu nerden çıkardı? S-400 alımı, Türkiye için bir pazarlık konusu değil, iyi düşünülmüş bir adımdı. Ülkesi için en iyi uzun menzilli hava savunma sistemi arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus sistemini seçti ve aldı" ifadelerini kullandı.

    "Türkiye’nin S-400’ten vazgeçtiğini varsayarsak dahi kesinlikle alternatif olarak Patriot almaz" diyen Rus uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    "Zira Amerikan Patriot’lar, tamamen tüm parametreler açısında Rus sistemin gerisinde kalıyor. Bu durumda Türkiye için S-400 varlığı, savunma anlamında ulusal öneme sahip bir konu. Eminim ki, Türkiye bu konuda ABD ile hiçbir anlaşmaya yaklaşmaz. Aksine, Türkiye yetkililerin açıklamalarına bakılırsa Ankara S-400 için en yakın zamanda ikinci bir anlaşma imzalama niyetinde. ABD’nin Türkiye’ye karşı kendi oyununu oynama çabaları tam başarısızlığa mahkum."

    Türkiye’nin ABD’nin teklifini kabul etmemesi durumunda yaptırımları ağırlaştırma tehditlerinin de geçersiz olduğunu kaydeden Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Türkiye, NATO'nun ikinci büyük askeri gücü. Bu yüzden ABD’nin yaptırım uygulama çabaları başarısız olacak. Türkiye, kimseden yardım almadan önceliklerini ve hedeflerini belirleyebilen güçlü, kendi kendine yeten, bağımsız bir ülke. Hiçbir tehdidin önemi yok. Eğer Amerikalılar Türkiye’ye yaptırım uygulamaya kalkarsa Türkiye’nin, sonuç olarak ABD’nin kendini çok rahatsız hissetmesine yol açacak yanıtta bulunması için birçok fırsatı var. Türkiye, tehdit ettiğiniz takdirde cezasız kalabileceğiniz bir ülke değil ve ABD’li senatörlerinin bu tür eylemleri basiret ve profesyonellikten uzak."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (158)
    Etiketler:
    Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDA), Türkiye, Teklif, Yaptırım, S-400, ABD, John Thune, Rusya
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