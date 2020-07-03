Valilik tarafından savcılığa şikayet edilen Prof. Pala: Ben bilim insanıyım, halkı bilgilendirmeye devam edeceğim

Bursa’da yerel bir medya organına verdiği röportajda artan vakaları anlattığı gerekçesiyle Valilik tarafından “Halkı korkuya sevk etmekten” savcılığa şikayet edilen Prof. Kayıhan Pala “Ben halk sağlıkçıyım ve bilim insanıyım. Bu sorumluluğuyla topluma karşı bilgilendirme görevimi yerine getirmek için uğraş vermeye devam edeceğim”

Türk Takipleri Birliği Covid 19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Kayıhan Pala, Bursa’da yerel bir medya organına verdiği röportajda salgınla mücadeleyi eleştirdiği ve Bursa’da artan vakaları anlattığı gerekçesiyle Valilik tarafından “Halkı korkuya sevk etmekten” savcılığa şikayet edildi. Prof. Pala, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu:

“Ben halk sağlıkçıyım ve bilim insanıyım. Bu sorumluluğuyla topluma karşı bilgilendirme görevimi yerine getirmek için uğraş vermeye devam edeceğim.”

Bugün Türk Tabipleri Birliği ile 13:00’te ortak basın toplantısı yapacak olan Prof. Pala, hakkındaki suçlamayı dün akşam Akşam Postası’na şöyle anlattı:

“Bu olay aslında doğrudan üniversite ile ilgili değil. 21 Nisan tarihinde Bursa’da yerel bir internet sitesine vermiş olduğum çevrimiçi röportaj sonrasında Bursa valisi Cumhuriyet savcılığına hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Röportajın tamamına ilişkin halka yanlış bilgi vermek, halkı paniğe yöneltmek iddiasıyla Cumhuriyet savcılığına başvuruyor. Savcılık konuyu inceliyor, konunun benim görev alanıma girdiği öngörüsüyle soruşturma açılması için dosyayı üniversiteye gönderiyor. Üniversite savcılıktan gelen bu talep doğrultusunda soruşturma açtı. 21 Temmuz’da ifademe başvurulacak.

Öngörülerimi sağlık bakanı da doğruladı

O röportaj sırasında Bursa’ya ilişkin gazetecinin sorularına öngörülerimle yanıt vermiştim. Bursa’da sorunun kısa sürede çözülmesini beklemediğime ilişkin, Bursa’da bazı sorunlar yaşanabileceğine ilişkin öngörülerimi paylaşmıştım. Hem Sağlık Bakanı’nın hem de hem de sayın Vali’nin Bursa’da sıkıntı olduğuna ilişkin açıklamalarını gördük ki daha dün gece Sağlık Bakanı Türkiye’de son bir hafta içerisinde en fazla olgu alkışı görülen 5 ilden birisinin Bursa olduğunu kendisi ifade etti. Ben halk sağlıkçıyım ve bilim insanıyım. Hem pandemi öncesi hem pandemi sırasında halk sağlıkçı ve bilim insanı sorumluluğuyla topluma karşı görevlerimi yerine getirmek için uğraş vermeye çalıştım. Bu soruşturmanın sonucu ne olursa olsun bu uğraşı sürdüreceğim. Rahmetli hocam Rahmi Bircan’ın öğrencisiyim, Hamdi Aytekin’in öğrencisiyim. Onlardan öğrendiğimiz yolda ve geçen yıl almış olduğum Türkiye’deki en önemli halk sağlığı ödülünün bana yüklemiş olduğu sorumlulukla üstüme düşün görevi kararlılıkla bundan sonra da sürdüreceğim.”

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