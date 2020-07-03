Kayıt
09:57 03 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Prof. Ceyhan: Koronada binli rakamlara takıldık kaldık, lokal değil Türkiye geneli önlemler alınması şart

    © DHA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104192/24/1041922493_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_ed98ebf226722887d06ce7dd1abfd090.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202007031042379025-prof-mehmet-ceyhan-koronada-binli-rakamlara-takildik-kaldik-lokal-degil-turkiye-geneli-onlemler/

    Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na salgının yaz aylarında biteceğine yönelik öngörünün neden boşa çıktığını ve Türkiye’de vaka sayılarının neden 1000’in altına inemediğini anlattı.

    Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, Akşam Postası’na dünyanın ve Türkiye’nin düştüğü 3 hatayı şöyle sıraladı:

    • Bütün dünyanın hesaplamadığı bir noktaya geldik. Nisan sonu Mayıs ayı gibi genel tahminler bu işin en geç Haziran başı gibi biteceği şeklindeydi. Biz o dönemde itiraz ediyorduk çünkü 3 yanlış öngörü vardı.
    •  Birincisi bulaştırabilecek, virüsü pozitif ancak belirtisi olmadığı için, tanısı konmamış kişilerin sayısıydı. Biz başından beri bizim tespit ettiğimiz vakaların on katı olduğunu söylüyorduk. Siz hastaları istediğiniz kadar yakalayın yakınlarını ve kendisini izole edin belirleyemediğimiz tanı koyamadığımız kişiler bulaştırmaya devam ediyorlar. O yüzden dünya bir yerde takıldı. Biz binli sayılarda takıldı binden aşağıya bir türlü inemiyoruz. Örneğin Rusya 6 bin 700 civarında seyrediyor ama ABD’de tam tersi onlar takılmışlardı sonra tekrar artış başladı. En iyi durumda olan bile sıfıra indiremedi. Çin ve Yeni Zelenda sıfır olduktan sonra bile yeniden vakalar görüldü. Tanı konmamış ama virüslü kişileri bulup izole edemediğiniz sürece sıfıra inemiyorsunuz.
    • İkinci yanlış göngörü mevsim etkisi oldu. Birçok bilim insanı yaz gelecek virüsü öldürecek dedi. Halbuki bu son derece yanlış bir düşünceydi. Pandeminin mevsimi olmaz.
    • Üçüncü yanlış öngörü de normalleşmenin etkisi oldu. Biz normalleşmenin biraz daha kademeli olacağını bekliyorduk ama özellikle bilim insanlarının yanlış yönlendirmesiyle ülkeler, ekonomide darbe olmasının yıkıcı gücüyle tedbirleri kaldırdılar.

    'Türkiye'de vaka sayısı düşmüyor çünkü...'

    Prof. Ceyhan’a göre Türkiye’de vaka sayısının inmemesinin ardında şu nedenler yatıyor:

    • Türkiye’de problemin nereden kaynaklandığı çok rahat gözüküyor. Taziye evlerinden yüzlerce vaka çıkıyor. Askeri uğurlama törenleri bizde gelenek halinde ama geçen gün 58 vaka çıktı mesela. Nişan yemeğinden 100 vaka çıktı. Bu şekilde toplanmalar sayıları çok ciddi şekilde artıyor. Virüsün yoğun olduğu başta İstanbul olmak üzere Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Sakarya, Diyarbakır ve Gaziantep’te çok yoğun vakalar. Buralardan başka şehirlere giden insanlar orada odak oluşturdular. Virüsü kendi haline bırakırsak ancak virüs mutasyona uğrarsa inmesi mümkün, yoksa inmez zaten.”
    • “Başarılı illerin geçici olduğunu düşünüyorum çünkü daha öncede şu an vakaların arttığı illerde azalmıştı. İller arası dolaşım serbest olduğu için lokal anlamda alınan önlemler çok etkilemiyor. Bir yerde iyi önlem alıyorsunuz ama diğer taraftan gelen vaka, aldığınız bütün önemleri boşa çıkartıyor. Alınacak önlemlerin il bazında değil Türkiye’nin geneli için alınması lazım.
    • Yeniden tedbirler almak lazım ama bu noktadan sonra ekonomiyi durduracak, insanları eve kapatacak tedbirleri almanız çok zor. Bunları yapmadan da alınabilecek tedbirler var. Toplantılara sınır koymak lazım. Arkadaş ya da akraba toplanması gibi şeylerde 10 kişiyi geçmemesi lazım. 

    'İstanbul'da mesailer kademelendirilmeli'

    • İstanbul’da pandemi olmadan önce işlerine toplu taşımada tıklım tıklım gidiyorlardı. 1 Haziran’da bütün tedbirleri kaldırıp yarın işe gideceksiniz dediğinizde o insanlar zaten yine tıklım tıklım gidebilirler. Bunu önlemek için mesailerin kademelendirilmesi lazım. İş yerlerini sektöre göre ayırıp saatlerini ona göre ayarlarsanız işten eve dönüş saatleri de farklı olacağı için toplu taşımadaki aşırı yığılmaları ve yakın temasları önlemiş olursunuz.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Türkiye, vaka, Koronavirüs, Kovid-19, Mehmet Ceyhan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İran'da yerli otomobil üreticileri kurayla satışa başladı
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet