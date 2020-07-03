Prof. Ceyhan: Koronada binli rakamlara takıldık kaldık, lokal değil Türkiye geneli önlemler alınması şart

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na salgının yaz aylarında biteceğine yönelik öngörünün neden boşa çıktığını ve Türkiye’de vaka sayılarının neden 1000’in altına inemediğini anlattı.