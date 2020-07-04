Güvenlik uzmanı Ağar: Libya’da vekalet savaşı jeopolitik karşıtlaşmaya dönüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in son Libya ziyaretinin, geçen sene imzalanan Türkiye-Libya “mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere” yapıldığı açıklandı. Ankara’nın bölgesel siyaseti açısından Libya’nın şu anki rolü ne? Türkiye’nin, değişmekte olan koşullarda Libya ile ilgili planları neler?

Libya Türkiye açısından neden önemli?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar, şu değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Ağar’ın ziyaretle ilgili yorumu şöyle:

"Libya, Türkiye’nin İran sınırından başlayıp Irak, Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya olmak üzere yaklaşık 2500 kilometrelik bir aksta tutuşmuş olduğu jeopolitik mücadelenin Batı noktası. Bu anlamda Libya, Türkiye açısından son derece önemli. Libya, Doğu Akdeniz üzerinde yapılan antlaşmalar üzerindeki etkisi bakımından ve geleceğin jeopolitik şekillenmesi adına büyük bir değer taşıyor. Bu nedenle Türkiye’nin orada en üst seviyede liderlerle görüşüyor olması anlamlı ve önemli." © AA / Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, Libya'ya gitti

‘Türkiye’nin Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne desteği kuşatmayı kırdı’

"Öte taraftan Türkiye, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni çok önemsediğini ve onu desteklediğini göstermek istiyor. Türkiye, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne vermiş olduğu desteğin tam bitiş/çöküş evresinde tecelli ettiğinin farkında. Açıkçası, Ulusal Mutabakat Hükümeti ortadan kalkmak üzereyken Türkiye, sağlamış olduğu destekle beraber ilk önce kuşatmayı kırdı, dengeyi sağladı ve sonra inisiyatif üretti. Bu inisiyatifin de burada kalmaması, aranan sonuca kavuşması gerekiyor. Bu noktada kontrol ve koordinasyonun en üst seviyede yapılıyor olması önemlidir." © DHA / Türkiye ile Libya krizinde yeni perde: Fransa Doğu Akdeniz'deki SeaGuardian Operasyonundan çekildiğini NATO'ya bildirdi

“Libya denklemine pek çok küresel aktör konumlandı”

"Bir diğer taraftan denklem son dönemde çok değişti. Önceden mücadele, bir vekalet savaşı şeklinde cereyan ediyordu. Ama şu anda olay, jeopolitik bir karşıtlaşmaya dönüştü. Libya denklemine pek çok küresel aktörün konumlandığını görüyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin açıkçası en üst düzeyde temsil edilmesi, sahanın ve sahadaki liderlerin yerinde görülmesi, mücadele alnının ve ruhunun solunması anlam, mesaj ve etki üretiyor." © REUTERS / Ulf Laessing Libya Başbakanı Serrac: Türkiye'ye minnet duyuyoruz

ABD’nin pozisyonu ne?

"Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri çok net olarak bir pozisyon almaya, etki üretmeye başladı. Amerika’nın gerek Afrika Kuvvetler Komutanı gerek Büyükelçisi gerekse stratejik aygıtları olan uçak gemilerinin Akdeniz’de konuşlanması, C-17 globemaster gibi kıtalararası uçaklarının Libya semalarında gözükmeye başlaması ve Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin ABD eksenli antlaşmalar yapacağını dillendirmesi denklemin başka boyutlara evrildiğini gösteriyor."

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.