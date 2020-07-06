Yazar Reyhanoğlu: Halife Harun Reşid’in dostlukları ve saray hayatına ilişkin söylenceleri de kaleme aldım

Yazar Hasan Reyhanoğlu, “Halife Harun Reşid’in dostlukları ve saray hayatına ilişkin söylenceleri de kaleme aldım. Söylenceye göre, Halife Reşid için her gün 7 hanımı hazırlıyorlar. Bu yedi hanım da bir önceki günden farklı oluyor” dedi.

Gündem Dışı’na ‘Mürşid’ adlı tarihi romanın yazarıstüdyo konuğu olarak katıldı.

“Mürşid’i 2014’ün nisan ayında başladım yazmaya fakat yazmaya başladığımda hikayeyi kafamda oluşturmuştum” diye konuşan Reyhanoğlu, şöyle devam etti:

“İçinde bulunduğum coğrafya çok kültürlü bir coğrafya. Kalabalık bir aileyiz, televizyonun olmadığı kitapların çok olduğu; tarihsel konuların, dinler tarihinin, mitolojinin konuşulduğu bir beldede yetiştim. Lübnan’da savaştan kaçan bir aile bir süre bizim evde kaldı. Onların dillerini de anlayabilme şansım olduğundan çok fazla hikaye duydum, çok fazla hikaye okudum, bu hikayeleri de gidip kitaplardan araştırdım. Kutsal kitapların ve söylencelerin tamamıyla birlikte siz kendinize bir yol çizmeye çalışıyorsunuz ve o çizdiğiniz yolda yeni şeyler öğreniyorsunuz. Kitabı ilk kurgulamaya başladığımda anladım ki bilmediğim konular var. Ya da bildiğim ama öyle olduğuna emin olmadığım konular var. Yazdığım kişiler 7. ve 8. yüzyılda yaşamış gerçek kişiler. Bu gerçek kişilerin bana anlatılan hikayelerinin doğru olup olmadığını birçok kitabı, doktora tezlerini okuyarak inceledim. Kendi bildiğim hikayelerle, okuduğum hikayelerle kurgulayacağım hikayeleri karşılaştırdım. Okuyabildiğim her şeyi okudum.”

‘Böyle bir söylence olduğu için kitabıma aldım’

Romanında Halife Harun Reşid’in dostlukları, saray hayatı ve cariyelerine de yer veren Reyhanoğlu, şunları kaydetti:

“Kitaplarda anlatılan şey şu: Her gün 7 hanımı hazırlıyorlar. Bu yedi hanım da bir önceki günden farklı oluyor. Halife, aralarından bir kısmını seçer, seçmez onu bilmiyoruz. Fakat 30 yılı yedi ile çarptığınızda ve buna günleri eklediğinizde çıkan rakam çok büyük. Bu rakamın (50 bin) çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir söylence olduğu için kitabıma aldım. Genel rakam 2 bin civarında cariyenin saraya girip çıktığı yönündedir.”

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